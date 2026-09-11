اختفاء الجليد حول العالم في العام 2100!

دبي - البيان

أطلق فريق بحثي دولي منصة تفاعلية جديدة باسم «مستكشف انقراض الكتل الجليدية العالمي»، تتيح للجمهور استكشاف المستقبل المتوقع للكتل الجليدية في مختلف المناطق وتحديد الموعد المحتمل لاختفائها وفق سيناريوهات الاحتباس الحراري.

وتستند هذه الأداة إلى دراسة حديثة نشرتها دورية Nature Climate Change بقيادة المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ وجامعة بروكسل الحرة، التي كشفت عن دخول كوكب الأرض مرحلة غير مسبوقة من الاندثار الجليدي.

وتظهر التوقعات الواردة في الدراسة أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى تلاشي نحو ألفي كتلة جليدية سنوياً خلال فترة الذروة، بينما يتضاعف هذا الرقم عند ارتفاع الحرارة بأربع درجات، ما يهدد بزوال أكثر من 90% من الجليديات بحلول عام 2100.

وأكد الباحثون أن الاختفاء الفعلي لجليديات سويسرية أخيراً يطابق التوقعات تماماً، ما يثبت أن انقراض الكتل الجليدية واقع نعيشه الآن وليس مجرد تهديد مستقبلي.