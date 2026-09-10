حسومات بـ35% على أسعار الكتب في «أبوظبي للكتاب»

يقدّم العارضون المشاركون في معرض أبوظبي الدولي للكتاب حسماً بنسبة 35% على أسعار كتبهم وإصداراتهم طوال أيام دورته الخامسة والثلاثين، التي تقام في مركز أدنيك أبوظبي من 13 إلى 18 سبتمبر 2026.

وجاء الإعلان في إطار اجتماع عُقد مؤخراً بين سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والناشرين المشاركين بحضور محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.

ويأتي الحسم احتفاءً بالدورة الخامسة والثلاثين من المعرض، وامتداداً لجهود مركز أبوظبي للغة العربية، الجهة المنظمة، الرامية إلى جعل الكتاب أكثر حضوراً في الحياة اليومية، وتوسيع دائرة الوصول إلى المعرفة، ودعم ثقافة القراءة واقتناء الكتب. وسيُطبَّق الحسم مباشرة عبر نظام الدفع الرقمي المعتمد في المعرض، ما يتيح للزوار الاستفادة منه على مدار أيام انعقاد الدورة.

إلى ذلك، قال الطنيجي إن هذا التوجه يعكس الاستراتيجية التي يقوم عليها معرض أبوظبي الدولي للكتاب؛ إذ لا يقتصر دوره على جمع الناشرين والكتّاب والقراء، بل يتسع ليكون منصة لتعزيز الصلة بالكتاب، ودعم صناعة النشر، وإتاحة المحتوى الثقافي والمعرفي لجمهور أوسع.

ويشارك في دورة هذا العام عارضون من 95 دولة من بينها سبع دول تشارك للمرة الأولى، ويكتسب الحسم دلالته من تزامنه مع دورة استثنائية من المعرض، تقام تحت شعار «لنقلب الصفحة ونقرأ العالم»، وتحتفي بثلاثة عقود ونصف من حضور معرض أبوظبي الدولي للكتاب في المشهد الثقافي العالمي.

ومن شأن المبادرة أن تمنح زوار المعرض مجالاً أوسع لاختيار الكتب والإصدارات التي تلائم اهتماماتهم، وأن تجعل الاحتفاء بالدورة الخامسة والثلاثين تجربة ملموسة تتجاوز الفعاليات والبرامج إلى الكتاب نفسه؛ بوصفه جوهر المعرض، ووسيلته الأهم في نقل المعرفة وبناء الحوار الثقافي.