«دبي للثقافة» تعزز جسور تواصلها وتعاونها الدوليين بزيارة النمسا

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم زيارة رسمية إلى جمهورية النمسا، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 15 سبتمبر الجاري، بهدف مد جسور التواصل مع المؤسسات والمراكز الإبداعية الدولية، ودعم بناء شراكات نوعية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون، إلى جانب الاطلاع على أبرز الممارسات العالمية في مجالات الفن والتكنولوجيا والمجتمع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى تطوير منظومة الفنون الرقمية في دبي، في ظل ما تشهده الإمارة من اهتمام لافت بهذا المجال وإطلاق مبادرات نوعية تدعم نموه، ومن بينها «متحف دبي للفنون الرقمية»، وخارطة طريق الفنون الرقمية التي تتولى الهيئة قيادتها، إلى جانب استعدادات دبي لاستضافة النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (ISEA2026)، التي ستقام خلال الفترة من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل.

وسيزور وفد الهيئة برئاسة هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، يرافقها كل من شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب، وميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة، وأحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل ومدير إدارة الفنون البصرية بالإنابة، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، مدينتي لينز وفيينا، للمشاركة في مهرجان «آرس إلكترونيكا 2026».

وأكدت هالة بدري أن المشهد الثقافي والإبداعي في دبي يواصل تطوره بفضل ما تتمتع به الإمارة من انفتاح على العالم، وفضول معرفي، وبيئة تشجع الحوار والتبادل البنّاء.

وقالت: «تجسد زيارتنا إلى النمسا حرصنا على التواصل المباشر مع المؤسسات الثقافية الرائدة والمنصات الدولية، والتعرّف إلى نماذج وممارسات متنوعة تقدم لنا رؤى جديدة حول تطورات القطاع، إلى جانب بناء علاقات فاعلة تدعم تطلعاته.

كما تتيح لنا الزيارة التعريف بتجربة دبي وطموحاتها ورؤاها المتفردة، ومواصلة العمل على تهيئة بيئة تحتضن المواهب، وتحفز الإبداع والتجريب، وتمكّن الأفكار من النمو والتحول إلى مشاريع مؤثرة».