مجلة «كتاب» تحاور صفاء جبران عن الترجمة والهجرة والذاكرة

نشرت مجلة «كتاب» في عددها الجديد الـ 95، حواراً شاملاً مع المترجمة والأكاديمية اللبنانية البرازيلية، الدكتورة صفاء جبران، التي تصدرت صورتها غلاف المجلة، عن الترجمة المتبادلة بين اللغتين العربية والبرتغالية، وعن الهجرة والذاكرة والمرجعيات الثقافية، وعن التحديات التي تواجه لغات الشعوب الأصلية.

وفي الحوار، قالت مُترجِمة كتاب سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب «أخبروهم أنّها هنا.. بحثاً عن ملكة مليحة» إلى البرتغالية، إنها اكتشفت بين الثقافتين العربية والبرازيلية «وجوهاً خفيّةً من التشابه»، موضحة أنهما «تقومان، كلّ بطريقتها، على دفء العلاقات الإنسانية».

ونشرت المجلة في عددها لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري، موضوعات تتعلق بالأدب والنشر والقراءة، من بينها حوار مع الكاتبة النيجيرية سيفي أتا، وآخر مع الشاعر الإماراتي حسن النجار. وتضمّن العدد مقالات ودراسات عن الشاعر البريطاني فيليب لاركن، والكاتبة الهولندية كوني بالمن، والكاتب والرحّالة البلغاري أليكو كونستانتينوف، والشاعر النمساويّ راينر ماريا ريلكه.

وفي افتتاحية العدد، كتب أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير مجلة «كتاب»، مقالاً عن سلطنة عُمان «ضيف شرف» الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، في الفترة من الرابع حتى 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال في مقاله: «ضمن استضافة الأُخوّة، ترحب الشارقة بعُمان الثقافة والتاريخ والحضارة والإبداع، ليشكّل معرض الكتاب فضاء حيوياً للتفاعل والحوار والتبادل الثقافي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤكد دائماً أنّ الثقافة خير جسر بين الأمم».

وأضاف: «بتوجيهات من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، نعمل على أنْ تتحوّل مشاركة ضيف الشرف إلى مسار تعاون مهنيّ، ينعكس إيجابياً على الحركة الثقافيّة وصناعة النشر والتوزيع، وتبادل الخبرات، وعقد علاقات تعاون وشراكة مستمرة ومثمرة، ما يسهم في توسيع حضور الكتاب العربيّ في الأسواق العربية والعالمية».

ونشرت مجلة «كتاب»، التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «جسر ثقافيّ من الشارقة إلى القارّات»، مراجعات لكتب جديدة، في مقدمها مقال عن كتاب سمو الشيخة بدور القاسمي «أخبروهم أنها هنا»، فضلاً عن أخبار الإصدارات الجديدة، وتقرير عن المؤتمر العالمي لمترجمي الأدب البولندي، في مدينة كراكوف.

كما نشرت في الزوايا الثابتة مقالات لكل من الكاتب الدكتور حسن مدن، الكاتب الصحافي عبد الصمد بن شريف، الشاعر زهير أبو شايب، المستعرب الدكتور مارك جيكان، الشاعر والناقد الدكتور صلاح بوسريف، الشاعرة خلود المعلا، الشاعرة والأكاديمية الدكتورة نايدا مويكيتش، الشاعر والناقد عبده وازن، المستعربة الدكتورة لاورا غاغو غوميث، الشاعر والروائي الدكتور محسن الرملي، الروائي والناقد الدكتور صالح أبو أصبع، الكاتب الصحافي علاء عبد الهادي، المستعرب الدكتور محمد حقي سوتشين، الروائي والناقد نبيل سليمان، الشاعر والإعلامي يوسف المحمود، والكاتب والباحث الدكتور وائل فاروق.

وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير تحرير مجلة «كتاب»، علي العامري، مقالاً بعنوان «ترجمة الأدب العربي.. غياب المشروع المتكامل»، جاء فيه «على الرّغم من أننا نعي أهمية الترجمة، إلّا أننا لم نولها حقّها.

ولم نشجع الترجمان على الاستمرار في شغله الحيويّ. ولم تدخل الترجمة ضمن أولويات بلداننا، بالشكل الذي يجعلها تتنامى عبر السنوات، ولا تصاب بالنكوص».