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ثقافة

محمد المر شخصية «أعلام الإمارات» الأولى في «أبوظبي للكتاب»

  • تقديراً لإسهاماته في تشكيل المشهد الثقافي الإماراتي واحتفاء بفكره الملهم وإرثه الأدبي والمعرفي المستدام
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البيان

معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم
معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم
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المعرض يواصل ترسيخ مكانته منصة تجمع الثقافات تحت سقف واحد. أرشيفية
المعرض يواصل ترسيخ مكانته منصة تجمع الثقافات تحت سقف واحد. أرشيفية
" معرض أبوظبي للكتاب" يسدل الستار على فعاليات دورته الـ29
" معرض أبوظبي للكتاب" يسدل الستار على فعاليات دورته الـ29
أبوظبي في 26 أبريل/وام/ تحلّ ثقافة دول الكاريبي ضيف شرف فعاليات الدورة الـ 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تقام تحت شعار “مجتمع المعرفة... معرفة المجتمع” في مركز أدنيك أبوظبي. ويسلط مركز أبوظبي للغة العربية، منظم المعرض، من خلال هذه الاستضافة الضوء على ثقافة الكاريبي، التي تمثل فسيفساء ثقافية تجمع بين التأثيرات الأفريقية، والأوروبية، والآسيوية، لتشكّل هوية أدبية وإنسانية فريدة من الشعر والموسيقى إلى الرواية والفكر. يفتح المعرض نافذة على عوالم الكاريبي الملهمة، ويتيح فرصة للتقاطع الثقافي، واكتشاف صوت أدبي ممتدّ من الجزر إلى العالم. يأتي اختيار المعرض دول الكاريبي ضيف الشرف في  إطار سعي دولة الإمارات إلى تعزيز صناعة النشر والترجمة ما يسمح ببناء شراكات جديدة تتيح للقارئ العربي الوصول إلى الأدب الكاريبي، فضلا عن أن الاستضافة تعزز مكانة أبوظبي وجهة ثقافية عالمية تُعنى بمناطق ذات ثراء لغوي وثقافي، وتدعم التنوع الأدبي بعيداً عن الإطار التقليدي الذي يركز غالباً على أوروبا وأميركا. وتحتفي الاستضافة بما يجمع الثقافتين العربية والكاريبية من ملتقيات، وركائز تاريخية، من خلال برنامج حافل بفعاليات تعكس التاريخ الثقافي، والفكري، والمعرفي، والحضاري للدول الكاريبية، ويجسد علاقات الصداقة
أبوظبي في 26 أبريل/وام/ تحلّ ثقافة دول الكاريبي ضيف شرف فعاليات الدورة الـ 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تقام تحت شعار “مجتمع المعرفة... معرفة المجتمع” في مركز أدنيك أبوظبي. ويسلط مركز أبوظبي للغة العربية، منظم المعرض، من خلال هذه الاستضافة الضوء على ثقافة الكاريبي، التي تمثل فسيفساء ثقافية تجمع بين التأثيرات الأفريقية، والأوروبية، والآسيوية، لتشكّل هوية أدبية وإنسانية فريدة من الشعر والموسيقى إلى الرواية والفكر. يفتح المعرض نافذة على عوالم الكاريبي الملهمة، ويتيح فرصة للتقاطع الثقافي، واكتشاف صوت أدبي ممتدّ من الجزر إلى العالم. يأتي اختيار المعرض دول الكاريبي ضيف الشرف في  إطار سعي دولة الإمارات إلى تعزيز صناعة النشر والترجمة ما يسمح ببناء شراكات جديدة تتيح للقارئ العربي الوصول إلى الأدب الكاريبي، فضلا عن أن الاستضافة تعزز مكانة أبوظبي وجهة ثقافية عالمية تُعنى بمناطق ذات ثراء لغوي وثقافي، وتدعم التنوع الأدبي بعيداً عن الإطار التقليدي الذي يركز غالباً على أوروبا وأميركا. وتحتفي الاستضافة بما يجمع الثقافتين العربية والكاريبية من ملتقيات، وركائز تاريخية، من خلال برنامج حافل بفعاليات تعكس التاريخ الثقافي، والفكري، والمعرفي، والحضاري للدول الكاريبية، ويجسد علاقات الصداقة
أبوظبي في 2 مايو / وام /أطلق مركز أبوظبي للغة العربية خلال الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مبادرة نوعية بعنوان "المؤلف الناشر"، ضمن رؤيته الرامية إلى تعزيز الدور المجتمعي للثقافة، وذلك تزامنًا مع “عام المجتمع”. تهدف المبادرة إلى تمكين العائلات الإماراتية المبدعة وتسليط الضوء على منجزها الأدبي المشترك. وأكد سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب أن مبادرة المؤلف الناشر تنطلق من رؤية مركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى تمكين الناشر الإماراتي، ليس فقط بوصفه منتجاً للمعرفة، بل لكونه فاعلا ثقافيا واجتماعيا يحمل رسالة الدولة وهويتها إلى العالم. وقال "حرصنا في هذه الدورة على ترجمة شعار "عام المجتمع" من خلال مبادرات عملية تُفعّل القيم التي تقوم عليها بنية المجتمع الإماراتي وعلى رأسها التماسك الأسري، والعمل التشاركي، وتمكين الإنسان من خلال المعرفة". وأضاف أن العائلة هي النواة الأولى للمجتمع المعرفي والمصدر الأهم للثقافة ولذا أردنا أن نسلّط الضوء على النماذج الإبداعية التي نشأت من داخل الأسرة،وأن نقدّم لها منصة احترافية تُظهرها للعالم ضمن حدث دولي بحجم معرض أبوظبي الدولي للكتاب.  وأوضح أن هذه المبادرة تؤكد أن المركز شريك حقيقي في تطوير
أبوظبي في 2 مايو / وام /أطلق مركز أبوظبي للغة العربية خلال الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مبادرة نوعية بعنوان "المؤلف الناشر"، ضمن رؤيته الرامية إلى تعزيز الدور المجتمعي للثقافة، وذلك تزامنًا مع “عام المجتمع”. تهدف المبادرة إلى تمكين العائلات الإماراتية المبدعة وتسليط الضوء على منجزها الأدبي المشترك. وأكد سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب أن مبادرة المؤلف الناشر تنطلق من رؤية مركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى تمكين الناشر الإماراتي، ليس فقط بوصفه منتجاً للمعرفة، بل لكونه فاعلا ثقافيا واجتماعيا يحمل رسالة الدولة وهويتها إلى العالم. وقال "حرصنا في هذه الدورة على ترجمة شعار "عام المجتمع" من خلال مبادرات عملية تُفعّل القيم التي تقوم عليها بنية المجتمع الإماراتي وعلى رأسها التماسك الأسري، والعمل التشاركي، وتمكين الإنسان من خلال المعرفة". وأضاف أن العائلة هي النواة الأولى للمجتمع المعرفي والمصدر الأهم للثقافة ولذا أردنا أن نسلّط الضوء على النماذج الإبداعية التي نشأت من داخل الأسرة،وأن نقدّم لها منصة احترافية تُظهرها للعالم ضمن حدث دولي بحجم معرض أبوظبي الدولي للكتاب.  وأوضح أن هذه المبادرة تؤكد أن المركز شريك حقيقي في تطوير

أبوظبي - البيان
اختار معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ35، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الشخصية الأولى لمبادرته السنوية الجديدة «أعلام الإمارات»، تقديراً لإسهاماته في تشكيل المشهد الثقافي الإماراتي، واحتفاءً بفكره الملهم، وإرثه الأدبي الزاخر، وأثره المستدام في البنية المعرفية الوطنية، وهو ما يعكس حرص المركز على صون إرث الروّاد، وتسليط الضوء على مسيرتهم الرائدة، وتقديم تجاربهم الغنية باعتبارهم نماذج وطنية مؤثرة في صناعة الثقافة، واستدامة المعرفة للأجيال الجديدة.
وعلى امتداد مسيرة حافلة بالعطاء؛ رسخ المر حضوره في المشهد الثقافي الإماراتي. وأسهم في صون الإرث الوطني الأصيل، وتعزيز صلة الأجيال الجديدة بلغتهم العربية، وتراثهم، وهويتهم الفكرية والمعرفية، وقاد جهوداً جعلت الثقافة ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية، وجسراً يصل الماضي بالحاضر والمستقبل، وصولاً إلى ترسيخ حضور الثقافة الإماراتية، وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً.
وفي إطار «أعلام الإمارات»؛ يخصص المعرض جدارية تروي سيرة حياة محمد المر، وجناحاً خاصاً يضم مجموعة واسعة من مؤلفاته، ومقتنياته النادرة. كما سيتم عرض فيلم وثائقي يلخص مسيرته باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب فعاليات ثقافية أخرى تتيح لجمهور المعرض التعرّف على الأبعاد الرئيسة التي اختزلت تجربته الفريدة في ميدان الثقافة واستدامة المعرفة، ووثّقت تجربته الوطنية، ورؤيته في بناء المؤسسات الثقافية، والأثر الذي يحدثه الفكر الإداري والإعلامي في بناء النهضة الثقافية، وتعزيز معارف الأجيال الجديدة.
وفي ميدان العمل الثقافي، طرح المر 12 مجموعة قصصية رصدت التحولات الاجتماعية في دولة الإمارات، وتعمّق في قراءة الواقع عبر مقالات صحافية وثّقها في عدد من الكتب، اختير اثنان منها ضمن المناهج الدراسية في عدد من الجامعات داخل الدولة. ولأنه مبدع حقيقي انتقل المر من الكتابة النظرية إلى بناء المؤسسات الثقافية؛ فمن رئاسة «ندوة الثقافة والعلوم»، التي تأسست في العام 1987، إلى قيادة «مجلس دبي الثقافي» في العام 2004؛ إذ كانت كل محطة تمهّد الطريق لطموح أكبر، حتّى تكلّلت جهوده بتأسيس «هيئة دبي للثقافة والفنون» في العام 2008.
وفي ميدان العمل الإعلامي ترك محمد المر بصمته الواضحة؛ فقد ترأس تحرير صحيفتي «جلف تايمز» و«البيان»، عاكساً نبض الشارع، وقضايا الثقافة والفنون والمجتمع، وقاده عشقه للمعرفة والجمال إلى متابعة المخطوطات النادرة، واقتناء لوحات الفن التشكيلي، والخط العربي المعاصر، ووصل شغفه إلى تاريخ البريد في الإمارات وعُمان، لتصبح مجموعته الفنية الخاصة واحدة من أثمن الكنوز المعرفية في المنطقة، وهذا كله لم يَحُل دون أن يتابع بنجاح كبير مهام رئاسته لمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، ورئاسته لمجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعضويته في مجالس أكاديمية وثقافية عدة، فظل يقدم خبراته وعطاءاته الممتدة، وفي حياته الكثير من المحطات التي تروي مسيرة شخصية أثبتت أنها «ذاكرة وطن ثقافية».
وتعدّ مبادرة «أعلام الإمارات» مشروعاً وطنياً متكاملاً يجمع بين الحوار المباشر، والتوثيق الحي، والنشر، والإنتاج المرئي، بهدف صنع محتوى مستدام يرسخ الثقافة ويمنحها الاستدامة، ويحتفي بإرث الروّاد وأثرهم.
وتأتي المبادرة في سياق أوسع يترجم رؤية مركز أبوظبي للغة العربية في بناء منظومة ثقافية تسهم في إنتاج المعرفة ونشرها، وتعمل على حفظها، وإتاحتها، وتوسيع أثرها، وهي أهداف تتقاطع مع الدور الذي رسخه معرض أبوظبي الدولي للكتاب من خلال توفير فضاء للحوار والتبادل المعرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.