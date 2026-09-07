«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» يطلق تحدي «من الكتاب إلى الشاشة»

أعلن «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026»، عن إطلاق تحدي «من الكتاب إلى الشاشة» (Book2Screen Challenge)، في مبادرة جديدة تفتح أمام الناشرين العرب فرصة استكشاف الإمكانات السردية والبصرية لكتبهم وقصصهم المنشورة وتطويرها في صورة مشاريع يمكن تقديمها لصنّاع المحتوى والمنتجين في قطاع الرسوم المتحركة.

ويستقبل المؤتمر المشاركات في التحدي حتى الأول من أكتوبر المقبل، فيما يستهدف التحدي بناء مسار عملي يربط بين قطاع النشر وصناعة الرسوم المتحركة من خلال التعامل مع الكتب العربية بوصفها ملكية فكرية يمكن أن تمتد إلى أشكال أخرى من المحتوى، ويتيح للناشرين تقديم أعمال من الروايات والروايات المصورة وأدب الأطفال والسلاسل الأدبية ودراسة إمكان تحويل عوالمها وشخصياتها وحبكاتها إلى أفلام أو مسلسلات للرسوم المتحركة.

وقالت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة، إن الناشر العربي يمتلك رصيداً غنياً من القصص والشخصيات والعوالم السردية التي يمكن أن تتجاوز حدود الكتاب، لكن الانتقال بها إلى الشاشة يحتاج إلى أدوات مختلفة وطريقة جديدة في تقديمها إلى صناعة المحتوى، ومن هنا تم إطلاق تحدي «من الكتاب إلى الشاشة» ليفتح أمام الناشرين مساحة لاستكشاف هذه الإمكانات وتقديم أعمالهم بصورة تواكب احتياجات قطاع الرسوم المتحركة وصناعة المحتوى.

وأضافت أن الكتاب العربي يحمل قصصاً قادرة على الوصول إلى الشاشات العالمية، وأن تنوع الأدب العربي وثراءه يمنحان صنّاع المحتوى مساحة واسعة لبناء أعمال جديدة تخاطب جماهير وأسواقاً مختلفة، ومن خلال تعزيز الروابط بين الناشرين وصنّاع الرسوم المتحركة يفتح المؤتمر لهذه القصص مسارات أوسع، ويمنحها فرصاً جديدة للوصول والانتشار والتفاعل مع جمهور عالمي.

ويحق لكل ناشر تقديم عنوان واحد فقط باللغة العربية أو الإنجليزية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمؤتمر، على أن تتضمن المشاركة معلومات عن الكتاب والقصة والشخصيات والعناصر البصرية ومبررات ملاءمته للتحويل إلى مسلسل أو فيلم رسوم متحركة، إلى جانب مؤشرات أدائه في السوق، وتأكيد امتلاك حقوق التحويل السمعي البصري.

ولا يقتصر التحدي على اختيار الأعمال الفائزة، بل يمنحها أدوات تساعد أصحابها على تقديمها بصرياً ومهنياً أمام الجهات العاملة في صناعة المحتوى، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف درهم، والثاني على 7 آلاف درهم، والثالث على 4 آلاف درهم.

كما يحصل الفائز بالمركز الأول على فرصة إنتاج إعلان فيديو احترافي للكتاب (Book Trailer) بالتعاون مع استوديو رسوم متحركة عربي يتولى تطوير عرض مدته نحو دقيقة بتقنيات الرسوم المتحركة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، يقدم عالم القصة وشخصياتها بصرياً.

ويكون العرض ملكية مشتركة للناشر و«هيئة الشارقة للكتاب»، ويمكن استخدامه للترويج للمشروع في أسواق المحتوى المصور ومعارض الكتب الدولية وفعاليات عرض المشاريع أمام منصات البث، فيما يحصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على فرصة إعداد ملف عرض لمشروعيهما.

ويأتي إطلاق التحدي ضمن توجه «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» لتعزيز الصلات المهنية بين صناعة الكتاب والقطاعات الإبداعية المرتبطة بالمحتوى البصري، وفتح فرص جديدة أمام الملكية الفكرية العربية للتطور عبر وسائط مختلفة بما يوسع الخيارات المتاحة أمام الناشرين وأصحاب الحقوق للتعريف بأعمالهم والوصول بها إلى أسواق وجماهير جديدة.