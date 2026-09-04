«الشرقية» و«الوسطى» تواكبان المشهد التطويري

صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «84» من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»، عن شهر سبتمبر 2026، واشتمل العددان على موضوعات سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية.

وتناول ملف العدد 84 من مجلة «الشرقية» في باب «إنجاز» جهود هيئة الطرق والمواصلات في تطوير منظومة الطرق والنقل في مختلف مدن ومناطق الإمارة، ومن ذلك مشروع جسر جزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن، الذي أنجز في أغسطس المنصرم بتكلفة تجاوزت 30 مليون درهم، كما تم تطوير الطريق الدائري بمدينة كلباء.

وتناول العدد في باب «درب القمة» حواراً مع راشد سعيد النقبي، من منطقة اللؤلؤية بمدينة خورفكان، وهو عضو سابق في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي «ملامح أصيلة» مريم سالم النقبي، التي وُلدت ونشأت في الغوبانة بخورفكان لتحدثنا عن ذكريات الماضي ودور المرأة في مجتمعها، وفي «مربي أجيال» تُحدّثنا الأستاذة عذاري حسن المطروشي الزعابي من مدينة كلباء عن عملها التربوي، وفي «اشتغال» محمد الزعابي الذي أسس قرطاسية في مدينة كلباء وجمع بين الالتزام بوظيفته والسعي إلى تأسيس مشروع يحمل قيمة شخصية ومجتمعية.

ونزور في باب «على الرحب» استراحات تكشف أسرار الطبيعة في خورفكان، وفي «تحت الضوء» نتابع بعض فعاليات مكتبات المنطقة الشرقية كفضاءات للتعلم والإبداع.

ونقرأ في «ميدان» حواراً مع أحمد الظنحاني، وشغفه بالرياضة الذي لم تبدده الإعاقة، وفي «مسار» تحدثنا المهندسة والمصممة فاطمة محمد سالم بيشك المراشدة، ابنة مدينة كلباء، التي نجحت في تحويل موهبتها وشغفها إلى مسيرة إبداعية في عالم تصميم الأزياء النسائية. وفي باب «على الدرب» نستعرض تجربة الفتى منصور المنصوري من أجواء الألعاب الجماعية إلى تحديات الرياضات الفردية، كما نقرأ في «توصيفات تراثية» عن أبراج وحصون خورفكان، وفي «ذاكرة» عن الرسائل بوصفها وثائق تختزن ذاكرة المجتمع، وفي «سيرة» نتعرف على سهيل الباروت، الحاضر في ذاكرة أهل كلباء، وغير ذلك من المواد الشيقة.

وتناول ملف العدد 84 من مجلة «الوسطى» في باب «إنجاز» توسيع قاعدة المنتجات العضوية لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، حيث شهد مطلع أغسطس الماضي طرح منتجات أجبان وحليب مجفف، في إطار سعي المؤسسة إلى طرح 140 منتجاً عضويّاً خلال العامين الجاري والمقبل.

وفي باب «درب القمة» تقرأون حواراً مع الدكتور أحمد محمد خلفان بن عمير الكتبي، رئيس قسم الإعلام في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، عن أبرز المحطات في نشأته ومسيرته الأكاديمية والمهنية، وفي باب «ملامح أصيلة» نلتقي بالوالد حمدان راشد بن مترف الطنيجي، لنفتح معه صفحات من الماضي، ونستحضر عبر روايته ملامح من حياة أهل المنطقة الوسطى، فيما نحاور في باب «اشتغال» محمد عبيد الشمطي، المتخصص في الطب الشعبي، لنستكشف معه حكاية مهنة توارثتها الأجيال، أما باب «راعي نخل» فنلتقي فيه بالمزارع سالم علي سالم باللعيضب الكتبي، ليحدثنا عن تجربته في زراعة النخل الممتدة لأكثر من 4 عقود.

ونتعرف في «على الرحب» على سوق شريعة الذيد، لرصد تفاصيله المعمارية وأجوائه التراثية، وفي باب «تحت الضوء» نرصد ما حملته النسخة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب، التي أُقيمت خلال يوليو الماضي، ونتعرف في باب «ميدان» على رحلة البطل سالم محمد راشد اليماحي مع لعبة الرماية، التي حقق فيها إنجازات كبيرة مع نادي الذيد الثقافي الرياضي والمنتخب الوطني، أما باب «على الدرب» فنسلط من خلاله الضوء على قصة الفتى زايد بن هويدن الكتبي مع رياضة الهجن.

وفي باب «سيرة» يقدم العدد إضاءات على سيرة المرحومة غنيبة بنت عبدالله بن دلموك الكتبي، التي عُرفت بخبرتها في الطب الشعبي، كما يتضمن العدد باقة متنوعة من الأخبار والتقارير.