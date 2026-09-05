«محطات ثقافية».. محتوى معرفي ترفيهي

نظمت دائرة الثقافة – إدارة المنطقة الشرقية، ممثلة بمكتب دبا الحصن، في المركز الثقافي بدبا الحصن، برنامج «محطات ثقافية»، ضمن جهود الدائرة الرامية إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه، من خلال محتوى تفاعلي متنوع يخاطب مختلف الفئات العمرية، ويعزز حضور الثقافة بأساليب مبتكرة وجاذبة.



وجاء البرنامج في إطار دعم الحراك الثقافي في مدينة دبا الحصن، وتنمية الحس الإبداعي والفني لدى الأطفال، وتقديم محتوى ترفيهي هادف يسهم في ترسيخ القيم الثقافية، ودمج المعرفة بالترفيه في قالب تفاعلي يثري تجارب المشاركين ويحفزهم على التعلم والاستكشاف.



وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المحطات التفاعلية، من بينها عرض حي لمختبر العلوم، قُدمت خلاله تجارب علمية بأسلوب مرح ومبسط يجمع بين المتعة والمعرفة، إلى جانب محطة الحكواتي التي أعادت إحياء فنون السرد الشفهي من خلال تقديم قصص متنوعة وهادفة بأسلوب فني مشوق، يسهم في تنمية خيال الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالقصة والثقافة.



كما اشتمل البرنامج على عدد من الورش الفنية والتفاعلية، من بينها ورشة الزراعة وورشة إعادة التدوير، التي هدفت إلى إثراء معارف الأطفال، وتنمية مهاراتهم الحركية والإبداعية، وغرس حب الطبيعة وتعزيز الوعي البيئي لديهم، إلى جانب مسابقات ثقافية متنوعة وتوزيع الهدايا على المشاركين، ما أضفى أجواء من التفاعل والمرح على الفعالية.



وأشاد الحضور بما قدمه برنامج «محطات ثقافية» من تجربة ثقافية وترفيهية متنوعة جمعت بين السرد القصصي والفنون والتجارب العلمية والورش التفاعلية، مثمنين جهود إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية – مكتب دبا الحصن في تنظيم البرامج والمبادرات التي تسهم في تنشيط الحراك الثقافي في المدينة، وتلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع.



ويأتي تنظيم البرنامج تأكيداً على حرص دائرة الثقافة على تعزيز الوعي الثقافي، وغرس القيم النبيلة، وتنمية الإبداع والمعرفة لدى الأجيال الناشئة، من خلال فعاليات مبتكرة تجعل من الثقافة تجربة حية وممتعة، وتوفر للجمهور أجواء مفعمة بالمعرفة والفن والترفيه.