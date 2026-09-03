جلسات وورش تفتح آفاق القراءة والكتابة الإبداعية في «حديث المكتبات»

في إطار جهودها الهادفة إلى إثراء الحراك الثقافي في دبي، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم سلسلة من الفعاليات النوعية ضمن مبادرتها «حديث المكتبات»، التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» وتدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي، وتهدف إلى تعزيز التفاعل بين المبدعين والجمهور، وإبراز تجاربهم ومساهماتهم في دعم المشهد الإبداعي المحلي.

وفي هذا الإطار، يستضيف متحف الاتحاد في 10 سبتمبر المقبل جلسة «ما الفعل الذي نصنعه لدعم مجتمع قارئ؟»، بمشاركة كل من الكاتبة هدى الشوا، والكاتبة حمدة البلوشي، والباحثة في المجال الثقافي إسراء الملا. وستناقش الجلسة، التي ستتولى إدارتها الإعلامية دجى بن فرج، دور المجتمع في ترسيخ ثقافة القراءة وتحويلها إلى ممارسة يومية، وتستعرض دور الأمهات والشباب بوصفهم شركاء فاعلين في بناء مجتمع قارئ، من خلال المبادرات التطوعية، ونوادي القراءة، والأنشطة الثقافية، التي تشكل محركات حقيقية لنشر المعرفة وتعزيز المشاركة الثقافية، وإحداث أثر ثقافي يمتد عبر الأجيال.

كما سيتضمن برنامج المبادرة ورشة «توظيف الأسطورة في أدب اليافعين»، التي ستقدمها الكاتبة هدى الشوا خلال الفترة من 11 حتى 13 سبتمبر 2026 في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وخلالها سيخوض المشاركون رحلة إبداعية تستكشف حضور الأسطورة في أدب اليافعين وإمكاناتها في كتابة القصة القصيرة. وسيتعرفون إلى عناصر الكتابة الإبداعية، وبناء الشخصيات والحبكة والخاتمة، وصولاً إلى كتابة مسودة قصة قصيرة مستوحاة من الأساطير، عبر مجموعة من الأدوات التي تساعدهم على استلهام الأساطير العالمية، واكتشاف «أسطورتهم الخاصة» وتحويلها إلى عمل قصصي. وستشمل الورشة، التي تستهدف الكتّاب والمهتمين بأدب اليافعين، سلسلة من المناقشات الجماعية والفردية، والقراءات التفاعلية، والتمارين التطبيقية، بما يسهم في دعمهم لتطوير أفكارهم وصقل نصوصهم.