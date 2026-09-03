كونغرس العربية والصناعات الإبداعية بأبوظبي يعلن برنامج فعالياته

كشف كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن برنامجه المقرر في 20 سبتمبر الجاري في منارة السعديات، بمشاركة نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة التكنولوجيا والأكاديميين والمبدعين، لبحث المنظومات والشراكات والاستثمارات اللازمة لتعزيز حضور اللغة العربية في الاقتصادين الإبداعي والرقمي.

ويبحث الكونغرس، تحت شعار «العربية بوصفها بنية حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي»، في دورة هذا العام دور الاستثمار في الملكية الفكرية والمشروعات الإبداعية وتقنيات اللغة والمنصات الرقمية وتنمية المواهب في تعزيز مكانة اللغة العربية بنية ثقافية واقتصادية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة في العصر الرقمي.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: إن اللغة العربية تملك رصيداً حضارياً وثقافياً واسعاً، تتجدد قيمة هذا الرصيد وتندمج في خدمة مسيرة التنمية الحديثة بقدر نجاحنا في تحويله إلى معرفة وإبداع ومشروعات قادرة على الوصول إلى الجمهور والأسواق.

وأضاف أن الرهان اليوم لا يقتصر على زيادة حضور العربية، بل على توسيع قدرتها على إنتاج المحتوى، وحماية الحقوق المرتبطة به، وفتح مسارات جديدة أمام المبدعين للاستثمار في أفكارهم وتطويرها، مشيراً إلى أن طموح كونجرس العربية والصناعات الإبداعية هو أن تصبح العربية حاضرة في دورة الإبداع كاملة؛ من الفكرة، والمعرفة، إلى المحتوى، والملكية الفكرية والاستثمار، والانتقال بها من كونها وعاءً للثقافة إلى كونها قوة فاعلة في تشكيل المستقبل.

ويتولى الممثل والكاتب والمنتج أحمد أمين، تقديم فعاليات الكونغرس والربط بين جلساته، بأسلوب يجمع بين الثقافة والسرد وروح التفاعل، بما يمنح الحضور تجربة متكاملة وجذابة تنتقل بهم بسلاسة بين الجلسات والحوارات والتجارب على مدار اليوم.

ويستهل البرنامج أعماله بحوار مبتكر بعنوان «اللغة العربية والهوية في عالم متغير»، يجمع سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة آن كلير لوجندر، رئيسة معهد العالم العربي في باريس، والبروفيسور روبرتو توتولي، رئيس جامعة نابولي «لورينتالي».

وفي حوار مبتكر بعنوان «متى يتحول المحتوى إلى ملكية فكرية؟» تقدم كل من كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات لدى منصة تيك توك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورنا إدريس، المديرة العامة لدار الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، وناتاشا ماتوس هيمينغواي، الرئيس التنفيذي التجاري والتسويقي لمنصة «MBC» شاهد، رؤى من قطاعات النشر والمنصات وتوزيع المحتوى، ما يتيح للمشاركين فهماً أعمق لكيفية تقييم المحتوى العربي، والعوامل المؤثرة في قرارات التكليف بالإنتاج والاستحواذ، ودور الحقوق والترخيص وتطوير المحتوى عبر المنصات المختلفة في مساعدة المبدعين على تعظيم القيمة المستمدة من ملكيتهم الفكرية.

وفي جلسة أخرى، يتناول الحوار الدور المحوري للحكومات والسياسات في إرساء منظومة متكاملة تدعم الصناعات الإبداعية العربية وتعزز حضورها التنافسي على المستوى العالمي.

وبأسلوبه المميز على المنصات الرقمية، يحكي المؤرخ وأستاذ العلوم السياسية وصانع المحتوى روي كاساغراندا قصة اللقاء بين اللغة العربية وأوروبا في فقرة خاصة تتناول التفاعل الحضاري بين العالمين العربي والغربي.

وإلى جانب البرنامج الرئيس، يقدم «كونغرس X الشباب» سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والمحاكاة الحية والتجارب المهنية، بما يتيح لطلبة الجامعات والمبدعين الناشئين والمهنيين الشباب فرصاً للتعلم واكتساب خبرات عملية مباشرة من قادة وخبراء في مجال الصناعات الإبداعية.

كما يقدم تود غاليكانو، الروائي وكاتب السيناريو الأمريكي، ورشة عمل حول بناء العوالم القصصية، تتناول كيفية تطوير القصص وتحويلها إلى عوالم متكاملة وغنية، من خلال بناء الشخصيات والمجتمعات وتطوير ملكية فكرية مستدامة تمتد عبر مختلف المنصات.

وتقرب «CNN بالعربية» المشاركين من واقع العمل المهني في صناعة الأخبار من خلال تجارب إعلامية عملية، إذ يقدم برنامج الشبكة الإخبارية الدولية للمشاركين الفرصة لخوض تجربة محاكاة عملية لغرفة أخبار عالمية، والتعرف إلى آليات العمل داخلها.

ويختتم «كونغرس X الشباب» فعالياته هذا العام مجدداً بجائزة الابتكار، التي تحتفي بالأفكار المبتكرة الداعمة للغة العربية من خلال التكنولوجيا والسرد والنشر والتصميم وغيرها من المجالات الإبداعية.

وسيقدم المتأهلون إلى المرحلة النهائية مشاريعهم أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وقادة القطاع، قبل تكريم أفضل المبادرات خلال حفل توزيع جوائز الابتكار.

كما يطلق الكونغرس النسخة التجريبية من «منصة كونغرس العربية والصناعات الإبداعية للتواصل المهني»، التي تجمع المبدعين والمستثمرين والباحثين وصناع القرار من المنطقة والعالم، وتقدم فرصة لبناء علاقات مهنية، واستكشاف مجالات محتملة للتعاون بعد الفعالية.

ويختتم البرنامج بأمسية حوارية خاصة مع الفنان وكاتب الأغاني والعازف المصري حمزة نمرة، يعقبه أداء موسيقي حي، ويستعرض الحوار المسيرة الإبداعية لحمزة، ودور الشعر العربي واللهجات والتقاليد الموسيقية في ابتكار أعمال تنطلق من جذورها المحلية، وتتفاعل في الوقت نفسه مع جماهير من ثقافات مختلفة.