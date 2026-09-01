Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
ثقافة

الموروث المحلي في ندوة الثقافة والعلوم احتفاء بالمولد النبوي

وام's profile picture

وام

 احتفت ندوة الثقافة والعلوم بالمولد النبوي الشريف بأمسية “نور الهدى”، سلطت الضوء على الموروث الثقافي الإماراتي المرتبط بالمناسبة، .

واستهلت الأمسية التي حضرها بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة وعدد من المسؤولين والمثقفين والباحثين والمهتمين- بمعرض ضم نحو 32 لوحة خطية وصورا من المدينة المنورة، عكست روحانية المكان وعمق التراث الإسلامي .

وعرض خلال الأمسية فيلم وثائقي أعده الباحث خالد البدور، تناول “المالد” بوصفه أحد عناصر الموروث الثقافي غير المادي في الإمارات، واستعرض إسهامات عدد من رواده .

ويعد “المالد” من فنون الإنشاد المرتبطة بالمدائح النبوية والمناسبات الاجتماعية في الموروث المحلي.

واختتمت الأمسية بتقديم جمعية دبي للفنون الشعبية مجموعة من قصائد المالد والمدائح النبوية.