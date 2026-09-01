من أدب الرسائل إلى أوبرا بكين .. سبتمبر ثقافي عالمي في مكتبة محمد بن راشد

تقدم مكتبة محمد بن راشد خلال سبتمبر الجاري برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يجمع الأدب والتراث والفنون والترجمة، ويتضمن فعاليات إماراتية وعالمية تعزز الحوار والتبادل الثقافي وتتيح للجمهور التعرف إلى تجارب إبداعية من مختلف أنحاء العالم.

وتستهل المكتبة برنامجها بـ”ملتقى أدب الرسائل” على مدار يومين، بمشاركة كتاب ونقاد، فيما تستضيف يومي 4 و5 سبتمبر “مهرجان الكتاب الكوري 2026” الذي يجمع كتَّاباً من الإمارات وكوريا ويتضمن جلسات وورش عمل ومعرضا للكتب المصورة.

وتحتفي المكتبة باليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات العربية المتحدة خلال جلسة “خمسون عاماً من الريادة المعرفية”، كما تستحضر إرث الشاعر الإماراتي أحمد بن سليم الفلاسي عبر جلسات وأمسية للشعر النبطي.

وتشارك المكتبة للمرة الأولى في “كوميك كون أبوظبي 2026” من خلال رعاية ركن القراء واستضافة الفنان الإيطالي جيوفاني ريغانو، كما تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب من 13 إلى 18 سبتمبر.

ويشمل البرنامج استضافة الفرقة الوطنية الصينية لأوبرا بكين للتعريف بأحد أبرز الفنون الأدائية الصينية.

وتحتفي المكتبة كذلك باليوم العالمي للترجمة عبر فعالية تستكشف تأثير التقنيات الذكية والخوارزميات في مستقبل الترجمة، في إطار جهودها لتعزيز المعرفة والانفتاح على الثقافات العالمية.