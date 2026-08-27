محاضرة في «جمعة الماجد» حول «وظيفة البيطار المملوكي»

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، محاضرة افتراضية بعنوان: «وظيفة البيطار في العصر المملوكي:

قراءة في متن وخوارج نص مخطوط (كامل الصناعتين في البيطرة والزردقة) لابن بدر الدين البيطار»، قدمتها الدكتورة شيرين القباني، كبير الباحثين بمركز دراسات الحضارة الإسلامية – مكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من المهتمين والباحثين.

واستعرضت الدكتورة القباني في المحاضرة مكانة الخيل وأهميتها عبر العصور الإسلامية، وألقت الضوء على أهمية الخيل في العصر المملوكي، وتحديداً في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون، لما عُرف عنه من شغف وولع بالخيل العربية.

وشهد عهده كذلك تأليف مخطوط «كامل الصناعتين في البيطرة والزردقة»، الذي تميز بأصالة مادته العلمية وثرائها.

وعرّفت القباني بمصطلحي «الزردقة» و«البيطرة»، وقدمت قراءة في متن المخطوط، مستعرضةً مصادر المؤلف وتقسيمه لفصول كتابه، كما تتبعت نسخ المخطوط المحققة والمترجمة إلى لغات مختلفة، منها التركية والفرنسية والألمانية.

ثم ناقشت وظيفة البيطار وأدواته وآلاته، واختتمت محاضرتها بقراءة في خوارج النص لبعض نسخ المخطوط، وما تحمله من دلالات وانعكاسات تاريخية وحضارية.

يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي ينظمه مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.