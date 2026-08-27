علماء يؤكدون: «العمل عن بعد» يزيد من رفاهية الموظفين

أجرى علماء من جامعة «كولورادو» في بولدر الأمريكية استطلاع رأي لأكثر من 7700 موظف في مؤسسة طبية كبيرة بالولايات المتحدة. وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قسّم الباحثون المشاركين إلى ثلاث مجموعات، وهي عاملون عن بُعد بشكل كامل، وعاملون بنظام هجين (مزيج)، وعاملون في المكاتب. وقام كل مشارك بتقييم حالته النفسية.

وأظهر العاملون عن بُعد أعلى مستوى من الرفاهية بلغ 4.22 نقاط. أما العاملون بالنظام الهجين فبلغ مؤشرهم 4.12، في حين سجل الذين يذهبون يومياً إلى المكتب 3.89 نقاط فقط. وكان الفارق بين المجموعة الأولى والأخيرة ذا دلالة إحصائية.

كما أن الموظفين العاملين عن بُعد كانوا هم الأكثر وصفاً لأجواء الشركة بشكل إيجابي، وكانت نسبة استقالاتهم أقل، حيث استقال منهم بعد مرور عام واحد 7.8%، مقابل 8.8% من العاملين في المكاتب.

وأوضح مؤلفو الدراسة، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology، أن الأمر لا يتعلق بشكل العمل، بل بحق الاختيار. وقالت ستيفاني جونسون، المشاركة في إعداد الدراسة: «إن حرمان الناس من إمكانية العمل في المكان الذي يشعرون فيه بالراحة ليس بالأسلوب الأمثل على الأرجح للعناية بصحتهم النفسية».