«تعاليم قروية».. تأملات تتقمص الشعر

عوالم وومضات شعرية غنية بالقيمة والصور والسياقات الثرية، تقاربها وتسافر بنا إلى مدياتها الأديبة الإماراتية، عائشة الكعبي، في ديوانها «تعاليم قروية»، الصادر أخيراً عن دار العين للنشر، والذي تتكثف فيه الروح الشاعرية بينما تستعير أصوات وصور الإدهاش بلغة بسيطة شيقة. فترصد لنا عائشة وهي تطرق جوانب وقصصاً عديدة، مجموعة تفاصيل واقعية مؤثرة ومهمة، ذلك بينما هي تعتني في إبداع ذلك بقوالب تأملية وتلتزم دروباً إبداعية تمزج بين حكمة الهايكو وتشويق القص، فتدخلنا في الصدد إلى تفاصيل لا مثيل لها، مفعمة بالجمال والغرابة والمتعة، فتثير فينا الأسئلة البناءة وتحفزنا لنعرف ونتعلم ونستلهم.