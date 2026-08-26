دبي.. فضاءات الخير والإنسانية والجمال

تقترن سير الإبداع والتميز والتقدم في دبي، وضمن جميع المجالات، بقيم الإنسانية والخير والمحبة والتناغم والتعايش والمؤازرة، ففي كل من بقاع العالم تبرز بصمات الإمارة الخيرة، والتي لا تتوقف عن تنظيم واستضافة الفعاليات المتخصصة بتقديم المساعدات للمعوزين والمنكوبين في العالم، كما حال معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، الذي اختتم فعالياته أمس.

حيث عقد لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وجمع كبار صنّاع القرار من المنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، والهيئات الحكومية، إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الإعمار من القطاع الخاص، لبحث سبل توحيد الجهود وتطوير استجابات أكثر فاعلية واستدامة لمساندة المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.



