«زايد الوطني» يستعرض حضور المرأة الإماراتية ببرنامج إبداعي

يحتفي متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بيوم المرأة الإماراتية من خلال نسخة خاصة من «برنامج عطلات نهاية الأسبوع في متحف زايد الوطني: يوم المرأة الإماراتية»، تُقام في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2026، وتسلط الضوء على إبداعات المرأة الإماراتية وإسهاماتها وإنجازاتها ودورها المستمر في تقدم دولة الإمارات.

ويقدم البرنامج، بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين الإماراتيين، تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الحرف التقليدية والممارسات الإبداعية المعاصرة وفنون الطهي والعطور والموسيقى، بما يعكس صون الثقافة الإماراتية.

ويدعو المتحف زواره إلى ارتداء الزي الوطني الإماراتي والمشاركة في هذه المناسبة التي تحتفي بالمرأة الإماراتية ودورها في صون الهوية ونقل المعارف والتقاليد.

وتشمل فعاليات البرنامج ورشة بين الماضي والحاضر، التي تجمع بين أصالة الحرف التقليدية والتعبير الإبداعي المعاصر، بإشراف نخبة من الحرفيين والفنانين الإماراتيين، حيث يتعرف المشاركون إلى تقنيات النسيج التراثية، ويخوضون تجربة إبداعية في التلي والخوص تستلهم أصالة الثقافة الإماراتية وروحها الراسخة.

كما يشتمل البرنامج على ورشة «امزج واصنع» مع الشيف عبير اللوز، حيث ترشد الشيف الإماراتية عبير اللوز المشاركين إلى إعداد حلويات من التمر مستوحاة من النكهات الإماراتية، في تجربة تستكشف مكانة التمر والتقاليد العريقة المرتبطة به في المطبخ الإماراتي.

وورشة «ابتكر عطراً بلمسة شخصية مميزة» التي تتيح للمشاركين ابتكار عطرهم الخاص من خلال الاختيار من مجموعة من النفحات العطرية المحلية والعالمية ومزجها لصنع تركيبة تعبّر عن أسلوبهم الشخصي، قبل الاحتفاظ بالعطر في عبوة بملصق مصمم خصيصاً لهذه المناسبة، إلى جانب عروض موسيقية حيّة تمتد على مدار الأيام الثلاثة وتبرز المواهب الفنية المتميزة للمرأة الإماراتية، بمشاركة إلهام المرزوقي على التشيلو، ومريم الشالوبي على القانون، وعلياء الشامسي على العود، ونورة الشاعر على البيانو.

ويواصل المتحف كذلك تقديم جولة «نساء الوطن» كل خميس وسبت حتى 26 سبتمبر 2026، مسلطاً الضوء على قصص نساء أسهمت إنجازاتهن وأدوارهن في تشكيل ملامح المجتمع الإماراتي عبر الأجيال.

ومن خلال التنقل بين صالات العرض الدائمة، تستكشف الجولة حضور المرأة وإسهاماتها في القيادة ودعم المجتمع، إلى جانب دورها المحوري في صون العادات والتقاليد ونقل المعرفة من جيل إلى آخر.