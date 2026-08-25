«كتاب» تحاور الشاعرة الكورية هوانغ إن سوك

صدر عدد شهر أغسطس من مجلة «كتاب» متضمناً حواراً مع الشاعرة الكورية الجنوبية هوانغ إن سوك، التي تستكشف في قصائدها جماليات التفاصيل، وحياة المهمَّشين، وتحوّلات المكان، والوحدة، والغياب. وقالت الشاعرة في الحوار إنّ «الشعر يُخفّف من الشعور باليأس، وأعتقد أنه يُحرّرنا بإيقاظ حواسنا وعقولنا».

وفي افتتاحية العدد الـ94؛ «أول الكلام»، كتب أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، مقالاً بعنوان «ثُريّا الشارقة» قال فيه:

«أصبحت الشارقة منارة عالية المكانة والمكان في خريطة الثقافة العالمية، بفضل رؤية الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة»، مضيفاً أنّ سموه «يولي الثقافة الرعاية التي تليق بالكلمة المضيئة، والإبداع والكتاب، والحوار وبناء الوعي، ونمو شجرة المعرفة، وجسور التعارف والشراكة والتعاون بين الشعوب».

وتابع «منذ البدء، كانت الشارقة تحمل الكتاب، ماعون المعرفة والجَمال والقِيم السّاميَة، ليشعشع في الجهات الأربع. ولذلك، دائماً، بالثقافة تستقبل الإمارة ضيوفها، وبالثقافة تذهب إلى العالم».

وتحدّث العامري عن حصول الشارقة على الحقوق الحصرية لتشغيل وإدارة عمليات مكتبات «بوك إكسس» الماليزية، في الوطن العربي وعموم الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً:

«تأتي هذه الخطوة بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي تحرص دائماً على تعزيز التبادل الثقافي، ونشر القراءة والتعليم وتبادل الخبرات العالمية المثمرة».

مؤكداً أنّ «هذا الإنجاز الكبير، يعكس المكانة الثقافية العالمية للشارقة، والثقة العالية التي تحظى بها لدى أهم وأكبر مؤسسات الثقافة وصناعة النشر في العالم، بوصف إمارة الكتاب شريكة قادرة على قيادة المبادرات الدولية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وتوسيع أثرها وتعميقه في بناء الإنسان».

ونشرت المجلة التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «جسر ثقافيّ من الشارقة إلى القارّات»، موضوعات تتعلق بالنشر والقراءة والكتابة، من بينها حوار مع الشاعر المصري أحمد الشهاوي، وآخر مع الكاتب الأردني يحيى القيسي.

فضلاً عن دراسات ومقالات بأقلام كل من الشاعر الفرنسي جان ماري غليز، الشاعر الأمريكي والاس ستيفنز، الكاتب المسرحي المغربي رضوان أحدادو، والشاعر البلغاري بيتر أنداساروف. كما نشرت مراجعات لكتب أدباء من الأردن، فلسطين، الصين، المغرب، فرنسا، مصر، إسبانيا، تركيا، وسوريا.

وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير تحرير مجلة «كتاب» علي العامري الذي أجرى الحوار مع الشاعرة هوانغ إن سوك، في العاصمة الكورية سيؤول، مقالاً بعنوان «ذاكرة الشهر الثامن» أضاء فيه على أدباء وفنانين ومفكرين عرب تحلّ ذكرى رحيلهم في شهر/أغسطس، من بينهم محمود درويش، نجيب محفوظ، عبد الوهاب البياتي، ناجي العلي، حبيب الصايغ، وعبد الله البردوني.

يشار إلى أن مجلة «كتاب» تناولت في عددها السابق لشهر يوليو/تموز مسيرة الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران الذي تصدرت صورته غلاف العدد الـ93 من المجلة، بوصفه فيلسوف القرنين العشرين والحادي والعشرين.