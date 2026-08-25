الرطوبة «تطفئ» وهج الألوان المضيئة



كشف فريق بحثي من كلية «ووستر» و«معهد إنديانابوليس للفنون» عن الأسباب الكيميائية الكامنة وراء فقدان الألوان المضيئة والمتوهجة لبريقها مع مرور الوقت، وكيفية حمايتها في التحف الفنية والتطبيقات الصناعية.

وأوضح الباحثون، خلال الاجتماع الخريفي لـ«الجمعية الكيميائية الأمريكية» أن العوامل البيئية تؤثر بشكل مفاجئ على هذه الصبغات؛ إذ تبين أن التعرض المستمر للرطوبة العالية يلعب دوراً حاسماً يفوق أحياناً أثر الضوء الطبيعي في تلف الألوان المضيئة في الظلام وتلاشي وهجها.

وأظهرت النتائج أن «المعززات الضوئية» المسؤولة عن السطوع في الصبغات الفلورية تتحلل أسرع من المادة الملونة ذاتها، ما يجعل الأعمال الفنية تبدو باهتة.