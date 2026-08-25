مركز الفنون بـ" نيويورك أبوظبي" يطلق فعاليات موسمه الجديد 5 سبتمبر

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي انطلاق موسمه الثاني عشر يوم 5 سبتمبر المقبل ويتضمن برنامجا متنوعا من العروض الحية والفعاليات وورش الأداء والمبادرات المجتمعية.

وقال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي للمركز إن موسم 2026 – 2027 يتضمن مجموعة من العروض الحية التي نهدف من خلالها إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتتضمن أعمالا متجذرة في التراث وأخرى تهدف إلى استشراف المستقبل.

يعكس البرنامج الدور الرئيسي الذي يؤديه مركز الفنون بوصفه مساحة للعمليات الإبداعية، إذ يجمع الفنانين الدوليين مع الأصوات الفنية من دولة الإمارات والمنطقة ويدعم الأعمال الجديدة والعلاقات الإبداعية طويلة الأمد والمشروعات متعددة التخصصات التي يجري تطويرها.