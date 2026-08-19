مكتبة محمد بن راشد تهيّئ الطلبة للعام الدراسي بـ«العودة إلى المدرسة»

تستضيف مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مبادرة «أمهات وآباء وأطفال»، فعالية «العودة إلى المدرسة»، على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، والتي تهدف إلى مساعدة الطلاب وعائلاتهم على الاستعداد للعام الدراسي الجديد بثقة وحماس، من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة التعليمية والترفيهية والتجارب التفاعلية.



وقالت فاطمة فكري، مدير إدارة الفعاليات والاتصال بالإنابة، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في مكتبة محمد بن راشد: «يمثل الاستعداد للعام الدراسي الجديد أكثر من مجرد تجهيز الزي المدرسي والقرطاسية، فهو يشمل تهيئة الأطفال نفسياً وعاطفياً.

وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحفيزهم على العودة إلى مقاعد الدراسة بحماس وإيجابية بعد عطلة طويلة، وانطلاقاً من ذلك، حرصنا على تصميم الفعالية بطريقة تمنح العائلات تجربة متكاملة تجمع بين الدعم العملي والمعلومات الموثوقة والأنشطة الهادفة».



وقالت سام مالك، مؤسسة منصة «أمهات وآباء وأطفال»: «تعد هذه الفعالية فرصة للأسر والطلبة لاستكشاف مجموعة متنوعة من الأنشطة اللامنهجية، والتعرف إلى المجالات التي تنسجم مع اهتمامات الأطفال وشغفهم، من الرياضة والفنون والموسيقى وغيرها، بما يسهم في جعل فترة الاستعداد للعام الدراسي أكثر سهولة ومتعة.

كما تتيح لأولياء الأمور لقاء ممثلي المدارس ودور الحضانة، والتعرف إلى مزودي الأنشطة المختلفة، فيما يخوض الأطفال تجارب عملية وورش عمل تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة في أجواء تفاعلية بعيدة عن الضغوط».

وعلى مدار يومين، تقدم الفعالية برنامجاً متكاملاً من الأنشطة المخصصة للأطفال وأولياء الأمور، من بينها العرض الحي للأطفال «ذا فيكسيز»، من إنتاج «أنيموشن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمشاركة الشخصيات المحبوبة «البروفيسور يوجينيوس» و«سيمكا ونوليك».

كما يشمل البرنامج تجارب تفاعلية متنوعة، من بينها أنشطة بناء مجسمات «ليجو» تقدمها «بريك بورو»، وسباقات السيارات بالتحكم عن بُعد من «آر سي سي سيتيز»، وأعمال النجارة الإبداعية مع «وود ويزاردز»، والأنشطة الحسية مع «بلاينست»، إلى جانب أنشطة هادئة وتجارب تعليمية متنوعة.

ويتضمن البرنامج كذلك جلسات سرد قصصي تفاعلية تقدمها مؤسسة الإمارات للآداب، إلى جانب جلسات تقدمها مفيدة سعيد الدجيل وفيكتوريا هوبكن من «أكاديمية المجلس»، بهدف تنمية مهارات القراءة المبكرة وغرس حب القراءة لدى الأطفال.

كما تُنظم جلسات مخصصة للأطفال وأولياء الأمور حول تنظيم المشاعر واليقظة الذهنية، لمساعدتهم على بدء العام الدراسي بهدوء وتوازن، بالتعاون مع «جينيريشن يوجيس».

وتشمل الفعالية أيضاً جلسات تعليمية تفاعلية تتناول موضوعات ترتبط بالاستعداد للعام الدراسي، من بينها التغذية والقراءة والكتابة والنوم والتعامل مع القلق. وصُممت هذه الجلسات بأسلوب تفاعلي يشجّع الأطفال على المشاركة وطرح الأسئلة والتعبير عن آرائهم، ويمنحهم مساحة لخوض تجارب تعليمية مستقلة تعزز معارفهم ومهاراتهم.

ويشارك في الفعالية عدد من المدارس ودور الحضانة والعلامات التجارية العائلية، ما يتيح لأولياء الأمور التعرف إلى الخيارات المتاحة، وطرح استفساراتهم، واتخاذ قرارات مدروسة استعداداً للعام الدراسي الجديد، ضمن بيئة عائلية تجمع مختلف الاحتياجات والاهتمامات تحت سقف واحد.