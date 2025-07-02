برامج مكتبة محمد بن راشد في يوليو عامرة بالثقافة والعروض الإبداعية

في إطار رؤيتها الرامية لتعزيز الثقافة والمعرفة وتنمية المهارات لدى مختلف فئات المجتمع، تحتضن مكتبة محمد بن راشد، إحدى أبرز وجهات دبي الثقافية، خلال شهر يوليو، مجموعة متميزة واستثنائية من الفعاليات الترفيهية والتعليمية وورش العمل التي تجمع بين الإبداع والتعلم واستكشاف عوالم جديدة.

فبالتزامن مع ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتقديراً لمسيرته القيادية الملهمة، تنظم المكتبة ضمن برنامج «تمكين العقول»، جلسة حوارية لمناقشة كتاب «الشيخ التنفيذي: دروس في القيادة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» للدكتور يسار جرار.

كما تقام أمسية موسيقية استثنائية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وفرقة الإمارات الموسيقية، حيث يتشارك المسرح الفنان أحمد الرضوان، وسيف العلي، وجاسم محمد، بقيادة المايسترو أحمد طه، في رحلة رائعة، تجمع روائع الأغنية الإماراتية والخليجية في أجواء فنية ساحرة، تنبض بالهوية والتراث.

وتنظم ورشة عمل بعنوان «فن الأطالس والخرائط»، والتي تركز على تطور تصميم الخرائط عبر العصور، حيث تقدم للمشاركين فرصة متفردة لتعلم كيفية تصميم الخرائط بأسلوب إبداعي باستخدام الرموز والألوان والتكوين الفني، كما تتضمن الورشة استكشاف مجموعة من الأطالس النادرة والخرائط التاريخية الشهيرة، مع تجربة عملية لتصميم خريطة أو صفحة أطلس بأسلوب فني مبتكر.

وضمن المبادرة المجتمعية «حياتنا في الإمارات»، التي أطلقها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تعقد بالتعاون مع صندوق الوطن ورشة عمل متخصصة، تهدف إلى تدريب المشاركين على كتابة قصصهم الواقعية.

وتستضيف المكتبة، بالتعاون مع شركة «سينيوليو» أمسية سنيمائية متفردة، تقدم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة من مختلف دول العالم. وذلك علاوة على مجموعة من الفعاليات الأخرى المتنوعة.