4 ملايين زاروا متحفاً يابانياً في 7 أشهر

استقبل متحف «تيم لاب بوردرليس» في طوكيو أكثر من 4 ملايين زائر من أكثر من 185 دولة حول العالم حتى 31 يوليو 2026، وذلك خلال نحو عامين و5 أشهر فقط منذ افتتاحه.

ويفد عدد كبير من الزوار الدوليين إلى المتحف من دول ومناطق بعيدة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، إذ يشكلون نحو 70 % من إجمالي عدد الزوار.

وتشير البيانات إلى أنه من بين جميع المسافرين الذين زاروا اليابان خلال الفترة من فبراير 2024 إلى يونيو 2026، حرص ما يقرب من واحد من كل 12 زائراً من الولايات المتحدة، وواحد من كل 9 زائرين من أستراليا، على زيارة المتحف.

واختارت مجلة «تايم» الإخبارية الدولية، ومقرها الولايات المتحدة، متحف «تيم لاب بوردرليس» ضمن قائمة «أعظم الأماكن في العالم لعام 2024».

ويُجسّد «تيم لاب بوردرليس» عالماً من الأعمال الفنية، وهو متحف بلا خريطة ابتكرته مجموعة «تيم لاب»، وتتجاوز الأعمال الفنية حدود الغرف التي تنطلق منها، فتتفاعل مع الأعمال الأخرى.