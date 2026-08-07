«معاً للأسرة المبدعة» تجمع أكثر من 1500 مشارك في الشارقة

أطلقت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، مبادرة «معاً للأسرة المبدعة» تحت شعار «أسرة مترابطة وقيم راسخة» بجميع مراكزها على مستوى إمارة الشارقة، بمشاركة أكثر من 300 ولي أمر و1264 طفلاً وطفلة، ضمن برنامج يستمر حتى شهر نوفمبر المقبل.

تهدف المبادرة إلى تعزيز دور الأسرة شريكاً رئيساً في بناء شخصية الطفل، من خلال برنامج متكامل يضم ورشاً وأنشطة تفاعلية ومبادرات نوعية تجمع الأطفال وأولياء أمورهم، بما يسهم في تعزيز الترابط الأسري، وترسيخ القيم الإيجابية، وتنمية مهارات الأطفال في بيئة تعليمية وإبداعية محفزة.

استهلت المبادرة فعالياتها أمس بسلسلة من الورش والأنشطة التفاعلية التي أقيمت في مختلف مراكز أطفال الشارقة، وجمعت الأطفال وأولياء أمورهم في تجارب إبداعية مشتركة شملت الفنون، والمسرح، والرياضة، والأعمال الخشبية، والطبخ، والأعمال اليدوية، إلى جانب أنشطة استهدفت تعزيز الحوار والتواصل، وترسيخ مشاركة الأسرة في رحلة تعلم الطفل ونموه.

وقالت خولة شريف الحواي، مديرة مؤسسة أطفال الشارقة، إن المبادرة تجسد توجه المؤسسة نحو تعزيز الشراكة مع الأسرة باعتبارها شريكاً أساسياً في تنشئة الطفل، من خلال توفير بيئة تفاعلية تجمع أولياء الأمور بأبنائهم، وتسهم في تعزيز التواصل بينهم وترسيخ القيم الإيجابية.





