«الإمارات العلمي» يختتم برنامجه الصيفي

اختتم نادي الإمارات العلمي، التابع لندوة الثقافة والعلوم في دبي، أول من أمس، فعاليات برنامجه الصيفي، في حفل احتفى بمخرجات شهر كامل من التدريب والابتكار، بحضور الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، والدكتور صلاح القاسم، المدير الإداري لندوة الثقافة والعلوم، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من الشخصيات المجتمعية والتربوية، وجمع غفير من أولياء الأمور.

واستهل الحفل بافتتاح المعرض العلمي المصاحب، الذي عرض حصيلة أعمال الطلبة ومشروعاتهم التطبيقية في مجالات متعددة، بما عكس المستوى العلمي والمهاري الذي اكتسبه المشاركون خلال البرنامج.

وشهد البرنامج الصيفي لهذا العام مشاركة 335 طالباً وطالبة، منهم 182 طالباً و153 طالبة، خلال الفترة من 5 يوليو إلى 2 أغسطس. وقدم النادي، خلال البرنامج، 20 ورشة علمية متخصصة و200 محاضرة تدريبية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج الصيفي يجسد التزام النادي بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان، باعتباره الثروة الوطنية الحقيقية والمحرك الرئيس لمسيرة التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

وأوضح أن الورش العلمية صُممت وفق توجهات الدولة المستقبلية، وشملت الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والاستدامة، والكيمياء العامة، وغيرها. وأكد أن نادي الإمارات العلمي يواصل أداء رسالته الوطنية في اكتشاف المواهب العلمية.

من جانبه أكد الدكتور صلاح القاسم، المدير الإداري لندوة الثقافة والعلوم، أن نادي الإمارات العلمي يمثل نموذجاً وطنياً رائداً في العمل المجتمعي القائم على المعرفة، من خلال دوره في احتضان الطاقات الشابة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، تسهم في بناء رأس مال بشري قادر على مواصلة مسيرة التنمية.