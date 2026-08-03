«صُنع في دبي لريادة الأزياء».. تمكين المصممين

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق برنامج «صُنع في دبي لريادة الأزياء»، الذي يُعد الأول من نوعه في مجال الأزياء تنظمه «دبي للثقافة» بالشراكة مع معهد دبي للتصميم والابتكار، بهدف دعم مصممي الأزياء وتمكينهم من بناء علامات تجارية قابلة للنمو وتسهم في تعزيز قوة منظومة الإنتاج المحلي.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق مستهدفات «استراتيجية قطاع التصميم 2033» الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز في التصميم، وملتقىً دولياً لأبرز المصممين والمبدعين وخبراء الصناعة.

ويسعى البرنامج، الذي سيُقام خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 8 نوفمبر 2026، ويمتد على مدار 8 عطلات نهاية أسبوع، إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال تشجيع التعاون بين مصممي الأزياء مع المشاغل والمصنعين المحليين، بما يسهم في تطوير قطاع الأزياء في دبي.

وتمكين المشاركين من بناء علامات تجارية معاصرة ذات قيمة اقتصادية وقادرة على النمو والمنافسة في قطاع التجزئة. ويستهدف البرنامج 15 مصمماً من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها ممن يمتلكون رؤية واضحة لتطوير علامة أزياء قائمة.

وصُمم برنامج «صنع في دبي لريادة الأزياء» لتمكين مصممي الأزياء الناشئين من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع مستدامة، من خلال برنامج عملي متكامل يطور مهاراتهم الإبداعية وقدراتهم الإنتاجية، وبرفع من جاهزيتهم لدخول السوق، بما يسهم في دعم منظومة الإنتاج المحلي وتنمية اقتصاد دبي الإبداعي.

وفي هذا السياق دعت الهيئة جميع مصممي الأزياء وأصحاب المواهب الواعدة إلى تقديم طلباتهم للمشاركة في البرنامج، حيث ستبدأ باستقبال الطلبات حتى 28 أغسطس الجاري.

وخلال البرنامج سيخوض المشاركون رحلة تدريبية متكاملة تتضمن جلسات إرشاد فردية وجماعية بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب ورش عمل تطبيقية.

كما يتيح البرنامج للمشاركين فهماً أشمل لطبيعة سوق الأزياء في دبي، من خلال جلسات متخصصة حول الإنتاج المحلي استراتيجيات النمو والتوسع، وفرص التواصل مع المصممين والمصنعين وتجار التجزئة وخبراء القطاع.

وأشارت خلود خوري، مدير إدارة التصميم في «دبي للثقافة»، إلى أن قطاع الأزياء يمثل أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي، لما يمتلكه من قدرة على تحويل الأفكار إلى منتجات وعلامات تجارية مبتكرة تحمل قيمة ثقافية واقتصادية، وتعكس حيوية المشهد الإبداعي في دبي، منوهةً إلى أن برنامج «صُنع في دبي» يشكل مساراً عملياً يساعد المصممين على تطوير علاماتهم التجارية، وصقل هويتهم الإبداعية.