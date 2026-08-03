الرئيس التشيكي مصوراً لسباق الفورمولا 1

الخبر تصدر عناوين وسائل الإعلام الرياضية والفنية وحتى الرسمية، لكن الرواية الأولى والصور السابقة كانت لموقع موتورسبورت الذي أعلن أن المصور الرياضي الذي يتنقل حول حلبة «هنغارورينغ» في بلدة «موغيورود» بالمجر لتغطية أحداث الفورمولا 1، هو الرئيس التشيكي بيتر بافيل!

لقد حصل على بطاقة المصور وانطلق بكاميرته لتحقيق شغفه بتصوير منافسات سباق الجائزة الكبرى المجري. «موتورسبورت» نشر أيضاً صورة لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليّم، خلال مرافقته الرئيس التشيكي داخل الحلبة.

مشاركة بافيل في السباق تطوّر حضورها الإعلامي بشكل كبير بعدما نشر رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار عبر حسابه على منصة «إكس»، صوراً للرئيس التشيكي وهو يحمل كاميرته ويتنقل بين المصورين، في مشهد مختلف عن البروتوكولات المعتادة لرؤساء الدول.

المصور التشيكي المتخصّص في الفورمولا 1 جيري كرينيك نشر على حسابه على «إنستغرام»، صوراً جمعته بالرئيس التشيكي داخل حلبة «هنغارورينغ»، وأرفقها بتعليق: مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل، في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 على حلبة هنغارورينغ عام 2026.

عدسة الرئيس التشيكي ذات سوابق رياضية متنوعة، إذ قام بتغطية سباقات «ناسكار» في الولايات المتحدة ومنافسات رالي دكار في السعودية وغيرها، وقد عُرضت مجموعة من أعماله الفوتوغرافية في المتحف التقني الوطني بالعاصمة براغ.

كما أن عشقه للصورة الرياضية يمتزج مع دوافع إنسانية واضحة، ففي عام 2025 قام بجمع نحو 30 ألف يورو لصالح مؤسسة خيرية تُعنى بالأطفال والآباء العازبين والمُسنين، من خلال مزاد علني بيع خلاله ألبوم صور ضم مجموعة من أعماله الفوتوغرافية.

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