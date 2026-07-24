مكتبة محمد بن راشد تختتم فعاليات «نمرح بالعربية»

اختتمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مركز «نحكي عربي»، فعاليات برنامج «نمرح بالعربية»، الذي أقيم على مدار 11 يوماً، ضمن برنامجها الصيفي المخصص للأطفال من عمر 5 إلى 12 عاماً، بهدف تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة باللغة العربية، وتنمية مهاراتهم اللغوية عبر تجارب تعليمية تفاعلية، تجمع بين التعلم والمتعة، وتوفر بيئة محفزة لاكتشاف جماليات اللغة، وتطوير قدراتهم الإبداعية.

وشارك في الفعالية نحو 130 طفلاً من غير الناطقين باللغة العربية، إلى جانب أطفال عرب ممن يرغبون في تطوير مهاراتهم اللغوية، وتعزيز قدرتهم على التواصل باللغة العربية بطلاقة وثقة، حيث صُمم البرنامج ليتناسب مع مستوياتهم المختلفة، ويقدم لهم تجربة تعليمية تفاعلية، تجمع بين التعلم والممارسة.

وقال الدكتور محمد المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «تحرص مكتبة محمد بن راشد على تقديم برامج نوعية، تسهم في تعزيز حضور اللغة العربية لدى الأجيال الناشئة، وترسيخ ارتباطهم بها، من خلال تجارب تعليمية مبتكرة تجمع بين التعلم والمتعة.

وتجسد فعالية «نمرح بالعربية» رؤيتنا في توفير بيئات تعليمية تفاعلية تدعم الأطفال، سواء كانوا ناطقين بالعربية أو من غير الناطقين بها، وتمنحهم الفرصة لاكتساب مهاراتها بأساليب حديثة، تشجعهم على استخدامها بثقة في حياتهم اليومية، بما يعزز دور المكتبة بوصفها منصة للمعرفة والتعلم والثقافة».

من جانبه قال مصعب بيروتية، أستاذ اللغة العربية والمدير العام لمركز «نحكي عربي»: «نحن سعداء جداً بهذا التعاون مع مكتبة محمد بن راشد، فقد كانت الأجواء رائعة بكل المقاييس، ولمسنا اهتماماً حقيقياً بتقديم اللغة العربية للأطفال بطريقة حديثة وممتعة.

ونقدر عالياً الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المكتبة في ترسيخ مكانة اللغة العربية، وتقديم برامج نوعية تستثمر الإجازة الصيفية بأنشطة تعليمية وحركية تجمع بين الفائدة والمتعة».

وأضاف: «كما أود أن أشيد بالبيئة التعليمية المتميزة، التي توفرها مكتبة محمد بن راشد؛ فهي من أجمل الأماكن التي قدمنا فيها فعالياتنا، لما تتميز به من تنظيم راقٍ، ومرافق حديثة، وأجواء ملهمة تشجع الأطفال على التعلم والإبداع، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى إدارة المكتبة وفريق العمل على حسن الاستقبال والتعاون الكبير، فقد قدموا لنا كل الدعم وسهلوا تنفيذ الورش بأفضل صورة، وهو ما كان له أثر واضح في نجاح البرنامج.

ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون مستقبلاً، وتقديم المزيد من الفعاليات التي تخدم أبناءنا، وتعزز ارتباطهم بلغتهم العربية».

وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية والتطبيقية، شملت ورشاً تفاعلية، وألعاباً لغوية لغوية وحركية، وسرد القصص، وتمارين للمحادثة.

واعتمدت الورش على منهجية التعلم من خلال اللعب، عبر أنشطة تفاعلية وألعاب حركية، تربط الطفل باللغة العربية بطريقة ممتعة، مع مراجعة المفردات في بداية كل ورشة، واختتامها بأنشطة فنية (Arts & Crafts) مرتبطة بالمفاهيم المطروحة، بما أسهم في ترسيخ المفردات، وتعزيز مهارات الاستماع والتحدث، وإثراء الحصيلة اللغوية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استخدام اللغة العربية في مواقفهم اليومية بأسلوب ممتع وتلقائي.

وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الأطفال من الأطفال وأولياء الأمور، الذين أشادوا بالتجربة التعليمية، التي جمعت بين الفائدة والمتعة، وأسهمت في تعزيز ثقة الأطفال باستخدام اللغة العربية، وتنمية قدرتهم على التعبير والتواصل في أجواء مليئة بالتفاعل والإبداع.

وتجسد هذه الفعالية التزام مكتبة محمد بن راشد بدعم اللغة العربية، وتعزيز حضورها لدى الأجيال الناشئة، من خلال تقديم مبادرات ثقافية وتعليمية مبتكرة، توفر بيئات محفزة للتعلم والاكتشاف، وتسهم في تنمية مهارات الأطفال، وتعزيز ارتباطهم باللغة بوصفها أداة للتواصل والتعبير والإبداع.

وتواصل مكتبة محمد بن راشد، ضمن برنامجها الصيفي، تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والورش التعليمية والثقافية الموجهة للأطفال واليافعين، بهدف استثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية، وتنمية مهاراتهم المعرفية والإبداعية، وترسيخ مكانتها بوصفها منصة للمعرفة والتعلم، تسهم في بناء مجتمع قارئ ومتعلم.