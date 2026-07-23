دعوة مفتوحة للمشاركة في «إقامة الاستوديو الإبداعي» بحي الشندغة التاريخي

ويستهدف البرنامج، الذي تدعمه منصة «سكة» ويأتي في إطار جهودها لتطوير بيئات الإنتاج الإبداعي وتعزيز استدامة القطاع الثقافي، جميع الاستوديوهات والمجموعات والمبادرات الثقافية، ويتيح لهم العمل ضمن مساحة مخصصة في حي الشندغة التاريخي، ضمن بيئة ثقافية ملهمة تُشكل فضاءً فريداً للاستكشاف الإبداعي والتفاعل الثقافي.
كما يدعم البحث الفني، والتجريب، وتطوير الممارسات الإبداعية.
ويُتوقع من المشاركين تقديم برنامج مفتوح للجمهور يسهم في تنمية المواهب وتعزيز التفاعل المجتمعي، ما يعكس أهمية البرنامج ودوره منصة تجمع بين الإنتاج والتعلّم في الوقت ذاته.
ودعت «دبي للثقافة» كل أصحاب المواهب المتخصصين في الصناعات الثقافية والإبداعية ورواد الأعمال الإبداعية ومؤسسي المبادرات الثقافية إلى المشاركة في الدعوة المفتوحة والاستفادة من ميزات البرنامج. وبدأت الهيئة في استقبال الطلبات من 20 يوليو وحتى 27 يوليو الحالي.
وسيتولى فريق من المتخصصين مراجعة الطلبات واختيار المشاركات المؤهلة، بناءً على معايير محددة، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على تفاصيل التقديم عبر موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يتم إرسال جميع المتطلبات عبر البريد الإلكتروني design@dubaiculture.ae.
ويجب أن يتضمن طلب المشاركة شرحاً وافياً لفكرة المشروع، وبرنامجاً عاماً يشمل تنفيذ ما لا يقل عن نشاطين يستهدفان الجمهور، مثل ورش العمل أو المحاضرات أو المعارض، إضافة إلى التعاون مع أصحاب المواهب الناشئة وتنظيم برامج إرشادية وورش عمل متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم، كما يتعين على المشارك إثبات قدرته التشغيلية على إدارة البرنامج طوال فترة الإقامة، مع المحافظة على المساحة المخصصة، والالتزام بلوائح المواقع التراثية وقوانين بلدية دبي، والحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم الفعاليات، والتقيد بمعايير الأمن والسلامة المعتمدة.
وتكمن أهمية البرنامج في قدرته على إعادة تعريف مفهوم المساحات الثقافية والمواقع التراثية، وتحويلها إلى منصات إنتاج حيوية قادرة على دعم المبدعين وإتاحة المجال أمامهم لتنمية أفكارهم واختبارها وقياس تفاعل الجمهور معها، وصولاً إلى تحويلها إلى مشاريع ذات أثر ثقافي وقيمة اقتصادية تدعم نمو اقتصاد دبي الإبداعي وتعزز تنافسيته».