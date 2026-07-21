«كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» الخامس في منارة السعديات 20 سبتمبر

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الدورة الخامسة من كونغرس العربية والصناعات الإبداعية، يومي 20 و21 من شهر سبتمبر المقبل في منارة السعديات بأبوظبي، تحت عنوان «العربية بوصفها بنية حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي»، إذ تقود بمحاورها السردية الاستراتيجية للكونغرس.

ويواصل الكونغرس، منذ انطلاقه، توسيع آفاق الحوار ليتجاوز تعزيز اللغة العربية بوصفها لغة للإبداع، إلى استكشاف دورها الأساسي في تمكين الابتكار، وإنتاج المعرفة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الإبداعية، والنمو الاقتصادي.

ومن خلال شعار هذا العام، يستعرض الكونغرس كيف يفتح الاستثمار الاستراتيجي في اللغة العربية، باعتبارها ركيزةً أساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام، آفاقاً جديدة في مجالات الثقافة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الإبداعي. ويجمع برنامج الكونغرس، الممتد على مدار يومين، نخبة من صناع السياسات، والأكاديميين، ورواد التكنولوجيا، والمستثمرين، والمبدعين، وقادة القطاعات الثقافية والإبداعية من مختلف أنحاء العالم، لاستشراف التوجهات المستقبلية.