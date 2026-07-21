«بيت الفلسفة» في الفجيرة يستضيف مجلس إرثي للحرف المعاصرة

استضاف بيت الفلسفة في الفجيرة مجلس إرثي للحرف المعاصرة، بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، في جلسة تحت عنوان «الحرف التقليدية الإماراتية.. هوية، واقتصاد، واستدامة»، بمشاركة مختصين ومهتمين بالتراث والصناعات الإبداعية، لبحث سبل تطوير الحرف التقليدية وتعزيز دورها الثقافي والاقتصادي.

سلط المجلس الضوء على أهمية الحرف الإماراتية في ترسيخ الهوية الوطنية ودعم الاقتصاد الإبداعي، من خلال تطوير المهارات الحرفية، وتمكين المرأة الإماراتية، والحفاظ على الموروث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة.

واستعرض المشاركون أهمية تبني نهج يحقق الاستدامة الثقافية والاقتصادية والبيئية، مشيرين إلى تجارب تعاون مع علامات عالمية مثل «بولغاري» و«أسبري» و«كارتييه»، والتي أسهمت في تمكين الحرفيات الإماراتيات وإبراز منتجاتهن في المنظومة الإبداعية العالمية.

وأكد المجلس أهمية توثيق الحرف التقليدية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، وتقديم الموروث الحرفي بقالب معاصر يواكب التطورات، بما يسهم في استدامة الصناعات الحرفية وتعزيز مكانتها ضمن الاقتصاد الإبداعي.