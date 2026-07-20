«العلاج بالقراءة».. اتجاه متنامٍ في رحلة التعافي النفسي

القاهرة - داليا فاروق

في وقت تتسارع فيه وتيرة الحياة وتزداد الضغوط النفسية، تعود القراءة لتفرض نفسها، بوصفها وسيلة تمنح الإنسان مساحة من الهدوء والتأمل، وهو ما دفع العديد من المتخصصين إلى تأكيد دورها المتنامي في دعم الصحة النفسية، وهو ما يُعرف عالمياً بـ«العلاج بالقراءة»، وهو أسلوب يعتمد على توظيف الكتب والقراءة وسيلة مساندة لتعزيز الصحة النفسية إلى جانب الرعاية المتخصصة.

ترتيب الأفكار

ضحى محبوب

وفي هذا السياق، ترى الباحثة د. ضحى محبوب، مدير مكتبة المعادي العامة في مصر، أن المكتبات لم تعد مجرد أماكن لحفظ الكتب، بل أصبحت بيئات ثقافية وإنسانية تمنح الزائر فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية.

وتؤكد في حديثها لـ«البيان»، من واقع تجربتها مديرة لواحدة من أشهر مكتبات القاهرة، أن الإقبال على نوادي القراءة والأنشطة الثقافية يعكس حاجة المجتمع إلى مساحات للحوار والتواصل، مشيرة إلى أن الكتاب يمنح القارئ فرصة للتأمل وإعادة ترتيب أفكاره، وهو ما ينعكس إيجاباً على حالته النفسية وصحته بشكل عام.

سارة السهيل

وتؤكد د. سارة السهيل، الكاتبة والباحثة في أدب الطفل، لـ«البيان» أن القراءة منذ الصغر تسهم في بناء شخصية متوازنة، موضحة أن القصة تساعد الطفل على التعبير عن مشاعره وفهم مشاعر الآخرين، كما تنمي لديه الخيال والثقة بالنفس والقدرة على مواجهة المواقف المختلفة، وهو ما يجعل الكتاب رفيقاً في تكوين شخصية سليمة نفسياً وفكرياً، كما يسهم الكتاب والقصص القصيرة في تحسين نفسية الأطفال.

هدوء وتركيز

كريم منصور

وفي السياق نفسه، يرى د. كريم منصور، استشاري الطب النفسي، أن القراءة تمثل تدريباً للعقل على الهدوء والتركيز، وتساعد في تقليل التوتر الناتج عن ضغوط الحياة اليومية.

مشيراً في حديثه لـ«البيان» إلى أن تخصيص عشرين دقيقة يومياً للقراءة يخلق مساحة آمنة للتأمل والابتعاد عن الضجيج الرقمي، مؤكداً أن القراءة تعد وسيلة داعمة للصحة النفسية، لكنها لا تغني عن استشارة المختصين في حالات الاضطرابات النفسية التي تتطلب علاجاً متخصصاً.

ويشير متخصصون إلى أن مفهوم «العلاج بالقراءة» بدأ يحظى باهتمام متزايد في العديد من دول العالم، حيث تُرشح كتب بعناية لمساعدة الأشخاص على التعامل مع القلق والحزن والتغيرات الحياتية، في إطار داعم ومكمل للعلاج النفسي.