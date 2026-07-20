«تريندز» يناقش في هونغ كونغ «الحفاظ على الإرث الثقافي»

نظّم «تريندز جلوبال»، التابع لمجموعة تريندز، حلقة نقاشية بعنوان «الحفاظ على الإرث الثقافي في العصر الرقمي: كيف يعيد الشباب تعريف التراث»، وذلك ضمن مشاركته في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب 2026، وتحت مظلة الدبلوماسية الثقافية والمعرفية.

وجمعت الحلقة التي عقدت في جناح «تريندز»، بحضور الشيخ سعود بن علي المعلا، القنصل العام لدولة الإمارات في هونغ كونغ، وعدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بشؤون الهوية والتكنولوجيا الرقمية، نخبة من الكوادر البحثية الشابة في «تريندز»، إلى جانب قيادات العمل الشبابي والثقافي الإسلامي في هونغ كونغ، لبحث كيفية تمكين الجيل الرقمي الجديد من استخدام أدوات المستقبل، لحماية أصالة الماضي.

وأكد باحثو مركز «تريندز»، روضة المرزوقي، رئيس قطاع التوزيع والمعارض، ووردة المنهالي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي، وزايد الظاهري، مدير إدارة التوزيع، وهزاع الحمادي، مدير إدارة المعارض، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً في الموازنة بين الأصالة والمعاصرة.

مشيرين إلى أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة للرفاهية، بل أصبحت «البنية التحتية الجديدة» التي ستعبر من خلالها الهويات الوطنية والثقافية إلى المستقبل. وتوزعت محاور الحلقة النقاشية على ثلاثة مسارات رئيسية، تناول الأول الذكاء الاصطناعي بوصفه حارساً للتراث؛ وناقش الثاني دور منصات التواصل الاجتماعي ومفهوم «المتحف المفتوح»، وركز الثالث، على المسؤولية الأخلاقية والتاريخية الملقاة على عاتق الشباب.