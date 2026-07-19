مركز محمد بن خالد آل نهيان الثقافي يعزز حضوره الصيفي بمنظومة متكاملة من البرامج

واصل مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي حضوره الفاعل في الموسم الصيفي لعام 2026، عبر منظومة متكاملة من البرامج والورش الثقافية والتراثية والبيئية والفنية، التي ينفذها ضمن برنامج «أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2026»، وبالتعاون مع نخبة من الجهات والمؤسسات الوطنية، في إطار جهوده الرامية إلى تنمية معارف النشء، وتعزيز الهوية الوطنية، واستثمار الإجازة الصيفية في أنشطة نوعية تجمع بين التعلم والإبداع.

وتعاون المركز مع هيئة أبوظبي للتراث في تنفيذ سلسلة من الورش التراثية، تضمنت «سنع القهوة»، و«سنع المجالس»، و«فن اليولة»، و«الأوزان الشعرية»، و«الطبخ الشعبي»، بما أتاح للمشاركين التعرف إلى الممارسات التراثية الأصيلة بأساليب تفاعلية تسهم في تعزيز ارتباطهم بعادات المجتمع الإماراتي وتقاليده العريقة.

كما سجل برنامج «إرث زايد التراثي والحرفي» حضوراً مميزاً من خلال باقة من الورش الإبداعية والحرفية، شملت «دميتي»، و«السدو والتلى»، و«صنع الشنطة»، إلى جانب المشاركة في البرنامج الصيفي «أبطال شرطة الغد» الذي نظمته إدارة التأهيل الشرطي في مدرسة الشاهين، وقدم للمشاركين أنشطة تراثية وحرفية عززت معارفهم بالموروث الإماراتي، ورسخت لديهم قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

ورش فنية

ونظم المركز عدداً من الورش الفنية والحرفية، من أبرزها ورشة «كيف أصنع شنطتي بلمستي؟»، التي وفرت للمشاركين مساحة رحبة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتنمية مهاراتهم اليدوية والفنية، وشجعتهم على الابتكار والإنتاج.

وحظي الجانب البيئي بحضور بارز من خلال «برنامج شما محمد للتثقيف البيئي»، الذي قدم سلسلة من الورش التوعوية والتفاعلية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، ومجموعة تدوير، تناولت موضوعات متنوعة شملت «منظومة السلامة الغذائية»، و«بيدي أزرع»، و«رفاهية الحيوان في الاستدامة البيئية»، و«من خيرات بلادي»، إضافة إلى ورشة «السرد القصصي»، بما أسهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المشاركين، وتعزيز السلوكيات المسؤولة تجاه البيئة والموارد الطبيعية والكائنات الحية.

وأسهم برنامج «ريشة وفنان» في إثراء الأنشطة الصيفية بمجموعة من الورش الفنية التفاعلية التي هدفت إلى تنمية الحس الجمالي لدى المشاركين، وصقل مواهبهم، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم عبر الفنون المختلفة.

ونظم المركز في إطار مبادرة «ازرعها لا تعقها»، ورشاً بيئية تناولت مفاهيم الاستدامة، وأهمية الأشجار في الحفاظ على التوازن البيئي، وأساليب زراعتها والعناية بها، بما يعزز ثقافة المحافظة على البيئة، ويغرس قيم المسؤولية المجتمعية لدى المشاركين.

وامتدت الأنشطة لتشمل الجانب الثقافي والفكري، حيث ناقش أعضاء قاعة «إمارات المعرفة» في مول المعترض، مقال الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بعنوان «القيم.. البنية التحتية غير المرئية»، في لقاء أتاح للمشاركين الوقوف على مضامين المقال، والتأمل في دور القيم بوصفها الركيزة الأساسية في بناء الإنسان والمجتمع، وتعزيز الحوار حول أبعادها الفكرية والتربوية.