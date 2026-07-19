«صيفكم ويانا» حافل بالتجارب الإبداعية



تقدم مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين للأطفال تجارب صيفية، تجمع بين التعلم والإبداع والاكتشاف عبر برنامج «صيفكم ويانا 2026»، الذي يستمر حتى 6 أغسطس المقبل في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة، بمشاركة نحو 2000 طفل وطفلة.

ويهدف البرنامج إلى استثمار أوقات الأطفال خلال العطلة الصيفية من خلال أنشطة نوعية، تسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، عبر أكثر من 3834 برنامجاً وورشة ونشاطاً تخصصياً، موزعة على مسارات تشمل الفنون والآداب واللغات والمهارات الحياتية والرياضة والمسرح، وتُقدَّم جميعها بأسلوب تفاعلي قائم على التعلم بالترفيه بما يعزز اندماج الأطفال، ويجعل تجربة التعلم أكثر متعة وفاعلية، ففي مسار الفنون يخوض الأطفال تجارب إبداعية تنمي الحس الفني، وتعزز قدرتهم على التعبير، أما مسار الآداب واللغات فيركز على إثراء الجانب المعرفي وتطوير مهارات القراءة والتواصل، وضمن مسار المهارات الحياتية يكتسب الأطفال مهارات عملية من خلال تجارب تطبيقية.