مخيمات «دبي للثقافة» الصيفية تفتح آفاق الإبداع أمام الأجيال الناشئة

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن استكمال تحضيراتها لتنظيم مخيماتها الصيفية السنوية، التي تعقدها خلال شهري يوليو وأغسطس 2026 في عدد من أصولها الثقافية والتراثية، بهدف تقديم تجارب نوعية للصغار تجمع بين التعلم والترفيه وتتيح لهم فرصة الاستكشاف والإبداع ضمن بيئة محفزة تسهم في تنمية مهاراتهم ومعارفهم في مختلف المجالات.

ويستضيف متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، مخيم «تُجّار خور دبي الصغار» على مدار أسبوعين، يقام الأول خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو الجاري، فيما يعقد الثاني من 20 إلى 24 من الشهر نفسه.

وسيخوض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً رحلة تفاعلية تستكشف حياة تجار خور دبي ودور التجارة في تشكيل ملامح المدينة.

كما سيقام مخيم متحف الاتحاد الصيفي على مدار أسبوعين، يبدأ الأول خلال الفترة من 3 وحتى 7 أغسطس المقبل، فيما ينظم الثاني من 10 وحتى 14 من الشهر نفسه.

وتحت شعار «أسرتنا وحدتنا»، يطل مخيم مكتبات دبي العامة الصيفي المستلهم من «عام الأسرة 2026»، حيث سيعقد على فترتين، تبدأ الأولى من 13 وحتى 24 يوليو الجاري، بينما تقام الثانية خلال الفترة من 3 وحتى 14 أغسطس 2026.

وينظم مركز الجليلة لثقافة الطفل مخيمه الصيفي «الإبداع» على فترتين، ستبدأ الأولى من 3 وحتى 7 أغسطس المقبل، بينما ستقام الثانية من 10 وحتى 14 من الشهر نفسه.