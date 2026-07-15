«أبوظبي للغة العربية» يبحث التعاون مع شمال مقدونيا

بحث وفد من مركز أبوظبي للغة العربية برئاسة الدكتور علي بن تميم، رئيس المركز مع المسؤولين المعنيين بجمهورية شمال مقدونيا فرص التعاون الأكاديمي والثقافي، وآليات بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات التعليمية والثقافية.

وذلك في إطار التحضيرات لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، المقرر إقامته في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، بما يسلط الضوء على ما تزخر به المنطقة من تنوع حضاري ولغوي وأدبي وفني.

وناقش الوفد خلال زيارته العاصمة سكوبيه فرص مشاركة دور النشر والمتاحف والمكتبات الوطنية والمؤسسات الثقافية المقدونية في فعاليات المعرض، إلى جانب دعم تعليم اللغة العربية في الجامعات، وتشجيع حركة الترجمة والنشر، والتعاون في حفظ ورقمنة التراث الوثائقي، بما يعزز التبادل الثقافي والمعرفي بين الجانبين.