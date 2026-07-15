«حواريّات».. برنامج يضيء عوالم المبدعين

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون برنامج «حواريّات»، وهو منصة تستضيف سلسلة من الحوارات المعمّقة مع فنانين وكتّاب وقيّمين وموسيقيين، وغيرهم من المنتجين الثقافيين، الذين أسهموا في تعزيز وتطوير المشهد الفني والثقافي على الصعيدين المحلي والعربي.

ويستهلّ البرنامج جلساته بلقاء مع الفنان محمد كاظم، في حوار يديره الفنان إسماعيل الرفاعي، مدير قسم الترجمة والمحتوى العربي في المؤسسة، ويتناول تأسيس وتحولات المشهد الفني في الإمارات. وتقام الجلسة باللغة العربية يوم السبت 18 يوليو 2026، الساعة 6:00 مساءً في مبنى «الطبق الطائر» بالشارقة.

وتأتي في إطار سعي البرنامج إلى استكشاف وتأصيل الفنون البصرية، ورصد أهم التحولات التي طرأت على واقع الفن الحديث والمعاصر، كما تمثّل محاولة لاستعادة محطات مفصلية من تاريخ الفنون الجديدة، و إلقاء الضوء على أهمية الدور الذي قام به فنانون ومبدعون بارزون.