«حركات متجذرة».. فنون إماراتية تتألق في نيويورك

نظّمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي معرض «حركات متجذرة» ضمن فعاليات «نوماد هامبتونز 2026» في الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز حضور الفن الإماراتي المعاصر على الساحة الدولية.

وذلك في إطار شراكتها الاستراتيجية المتواصلة مع معرض «نوماد». وجمع المعرض، الذي يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه «نوماد أبوظبي 2025»، أعمال ثلاث فنانات إماراتيات، هن: عفراء الظاهري، وزهور الصايغ، وعزة القبيسي، في تجربة فنية استكشفت مفاهيم الترابط والإرث والتحول، من خلال أعمال تستلهم الذاكرة والمكان والهوية وتعيد تقديمها برؤى معاصرة.

واحتضن مركز ووترميل في ولاية نيويورك المعرض الذي امتد في مختلف أرجائه، متناولاً الروابط الثقافية والبيئية بين أبوظبي وهامبتونز، ومستكشفاً الكيفية التي تنتقل بها القصص والمواد والهويات الثقافية عبر المسافات مع احتفاظها بجذورها وأصالتها.