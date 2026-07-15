11 عضواً جديداً في اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات

وافق مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، في اجتماعه الأخير الذي عُقد بالمقر الرئيس للاتحاد في هيئة الشارقة للكتاب، على توصيات لجنة العضوية باعتماد منح عضوية الاتحاد لعدد من الكتّاب والأدباء الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات، وذلك استناداً إلى التقارير والآراء التي رفعتها اللجنة بشأن طلبات الانتساب، والتي أقرتها في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 يوليو 2026.

وأوضحت شيخة المطيري، أمينة السر العام ورئيسة لجنة العضوية في اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أن اللجنة قررت قبول طلبات الانتساب المستوفية للشروط، حيث شملت الموافقة منح العضوية العاملة لكل من: القاصة مها بوحليقة، الروائية والقاصة نجيبة محمد الرفاعي، الشاعرة زينب عامر عمر حمد الحضرمي، القاصة والروائية سارة أحمد محمد حسن أحمد، الروائي خالد أحمد النعيمي، القاص محمد يوسف زينل حسن عبدالله. ووافق المجلس كذلك على منح العضوية لكل من الشاعرة السورية أحلام هيثم بناوي.

، والقاصة والروائية السورية رنا كمال العسلي، والشاعر والناقد المصري محمد محمد محمد عبده عيسى، والكاتب المصري محمود بكري الأمين، والشاعر السوري أحمد عبدالفتاح القصّاب.

وأكدت شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتوسيع قاعدة عضويته واستقطاب الكفاءات الأدبية والإبداعية، من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ممن يمتلكون تجارب أدبية متميزة تسهم في إثراء المشهد الثقافي الوطني.