مؤتمر «مدائن التراث في العالم العربي» يوصي بتوثيق تراث المدن

اختتم معهد الشارقة للتراث، فعاليات مؤتمر التراث الأول، الذي أقيم تحت شعار «مدائن التراث في العالم العربي»، في المنطقة التراثية بقلب الشارقة، واستمر على مدار ثلاثة أيام. استقطب المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية، لمناقشة قضايا تتعلق بالهوية الحضارية.

والمدن التراثية في العالم العربي، وشهد سلسلة من الجلسات المكثفة، التي تناولت تحديات التراث العمراني، وآفاق المحافظة عليه، في ظل المتغيرات الراهنة. وأوصى المؤتمر بضرورة توثيق التراث المادي واللامادي للمدن العربية.

وجاء المؤتمر بمشاركة 50 خبيراً وباحثاً أكاديمياً من مختلف أنحاء العالم العربي، وجمع ممثلين عن 19 دولة عربية، هي: الإمارات، العراق، لبنان، الجزائر، السعودية، مصر، سوريا، المغرب، السودان، اليمن، موريتانيا، قطر، الكويت، تونس، ليبيا، فلسطين، عمان، البحرين، بالإضافة إلى استعراض الأثر العربي في مدن مقدونيا.

وأكد الدكتور عبد العزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث، أن مؤتمر «مدائن التراث»، يعكس رؤية إمارة الشارقة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تضع التراث في صلب جهودها التنموية والثقافية.

حيث نجح المؤتمر في تحقيق أهدافه من خلال تسليط الضوء على أهمية المدن التراثية، كمخزون حضاري يعبر عن هوية الشعوب وتاريخها. كما أننا نؤمن أن الحفاظ على التراث ليس مسؤولية حكومية فقط، بل هو واجب مجتمعي، يستدعي مشاركة الجميع، لا سيما الشباب، الذين يمثلون أمل المستقبل في حماية إرثنا الثقافي وتطويره.

وأضاف: سنواصل في معهد الشارقة للتراث العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر، والتي تشمل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، واعتماد تقنيات مبتكرة في ترميم المدن التراثية، وخلق منصات تفاعلية، تجمع الخبراء والشباب لتبادل المعرفة والخبرات.

وتوجّه بالشكر لجميع المشاركين من أكاديميين وباحثين وخبراء التراث من مختلف الدول العربية، مشيداً بدورهم في تقديم أوراق عمل قيّمة وأفكار متميزة، أسهمت في إثراء النقاشات.

جاءت توصيات المؤتمر، لتؤكد أهمية تحويله إلى تقليد سنوي ثابت، يعنى بطرح عدد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالمدن العربية الأصيلة، مع التأكيد على ضرورة توثيق التراث المادي واللامادي لهذه المدن، وتوثيق كافة الجهود المبذولة في مواجهة التحديات التي تعترض مدائن التراث في العالم العربي. كما شددت التوصيات على استمرارية هذا المؤتمر في دوراته المستقبلية، بهدف مناقشة الحلول العملية، لتأهيل المدن التراثية وتثمينها.

وأوصى المشاركون بطبع أعمال المؤتمر، ونشرها بصيغتيها الورقية والإلكترونية، لضمان وصولها إلى نطاق واسع من الباحثين والمهتمين، إلى جانب توحيد معايير وجهود التوثيق والحفظ والترميم لتراث المدن العربية العتيقة. كما تم اقتراح إنشاء بوابة إلكترونية، ضمن موقع معهد الشارقة للتراث، تهدف إلى جمع البيانات المتعلقة بالمدن العربية العتيقة، وتبادل الخبرات والمعطيات حولها.

كما تضمنت التوصيات إطلاق مشروع بحث ميداني، لجمع وتوثيق التراث المادي واللامادي للمدينة العربية، إلى جانب إنشاء حصر ببليوجرافي مشروح للدراسات التراثية والأنثروبولوجية والتاريخية حول المدن العربية، والاستفادة من المادة العلمية المقدمة في المؤتمر، لإعداد موسوعة شاملة عن العمارة التقليدية في المدن العربية، تبرز عناصرها الجمالية والوظيفية، ما يضمن تعزيز الجهود البحثية والتوثيقية، التي تسهم في حفظ هذا التراث للأجيال القادمة.