انطلاق البرنامج الثقافي والفني الصيفي في أصيلة المغربية

انطلقت، أخيراً، في مدينة أصيلة المغربية، فعاليات البرنامج الثقافي والفني الصيفي الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة بشراكة مع كلية براين ماور الأمريكية، ويستمر حتى 20 يوليو الجاري، إذ يهدف إلى توفير تجربة تعليمية وثقافية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتفاعل المباشر مع المجتمع المحلي.

ويسهم هذا البرنامج في تعزيز التبادل الثقافي بين الطلبة الدوليين وسكان مدينة أصيلة، وتمكين الشباب من خلال ورش فنية وتعليمية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يعزز قيم الحوار والانفتاح والتعاون.

كما أنه في إطار حرص مؤسسة منتدى أصيلة على ترسيخ جسور التواصل بين الثقافات، وتهيئة فضاءات يلتقي فيها الشباب من خلفيات مختلفة لتبادل الخبرات، والتعرف إلى التراث الثقافي المغربي، إلى جانب نشر ثقافة الاستدامة وتشجيع المشاركة المجتمعية.

ويتضمن البرنامج أسبوعاً حافلاً بالأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية، تشمل جولات لاستكشاف مدينة أصيلة وزيارات إلى عدد من مدن شمال المملكة المغربية، إضافة إلى جلسات تفاعلية تتناول تاريخ المدينة وتجربتها الثقافية والفنية والإبداعية. كما يشتمل على ورش في الشعر والتعبير التشكيلي بإشراف الفنان الحروفي السوري خالد الساعي، إلى جانب إنجاز عمل فني جماعي بمشاركة طلبة الكلية وشباب مدينة أصيلة، بما يعكس روح التعاون والإبداع المشترك.

ويضم البرنامج أيضاً جلسات توعية حول الاستدامة، وأنشطة ميدانية على شاطئ أصيلة، فضلاً عن فعاليات ثقافية وموسيقية وترفيهية تسهم في تعزيز التفاعل بين الطلبة المشاركين وشباب المدينة، وتمنحهم فرصة لاكتشاف التجربة الثقافية الفريدة التي تميز أصيلة.