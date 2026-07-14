في يوم ميلاد محمد بن راشد.. احتفالية تروي فرائد قائد وشاعر

احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تصادف 15 يوليو الجاري، تنظم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً ثقافياً وفنياً متكاملاً يستلهم الإرث الأدبي والفكري والإنساني لسموه.

ويضيء على مسيرته بوصفه قائداً وشاعراً وصانعاً للنهضة، وعلى رؤيته التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للطموح والابتكار وصناعة المستقبل.

ويستهل البرنامج، الذي يقام يوم غد في تمام الساعة 5:00 مساءً في مقر المكتبة، بافتتاح معرض فني بعنوان «دبي في عيون الشيخ محمد بن راشد» يشارك فيه أكثر من 70 فناناً وفنانة من الإماراتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات، يصحب زواره في رحلة توثق التحولات الكبرى التي شهدتها دبي، عبر مجموعة من الأعمال الفنية.

والتصاميم التي تستعرض أبرز المحطات والمشروعات الاستراتيجية التي ارتبطت برؤية سموه، وأسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة على الساحة العالمية، وفي مقدمتها برج خليفة، وجزيرة النخلة، وطيران الإمارات.

كما تنظم المكتبة أمسية شعرية بعنوان «قصائد من الصحراء»، يشارك فيها الشعراء: كريم معتوق وحمدة المر ونجاة الظاهري، وتتضمن قراءات من الديوان الشعري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «قصائد من الصحراء»، أحد أبرز أعمال سموه الأدبية وأكثرها حضوراً. حيث تركز قراءات الأمسية على المضامين الإنسانية والوطنية التي تزخر بها قصائد الديوان، وما تعكسه من ارتباط بالهوية الإماراتية وقيم الأصالة والانتماء.

وتُختتم الفعاليات بأمسية موسيقية بعنوان «قصائد مغناة» للفنان الإماراتي طارق المنهالي، حيث يُغنّي مختارات من قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعكس جماليات الشعر النبطي، وتبرز حضوره في المشهد الثقافي على المستوى الوطني.

وتفتح الفعالية أبوابها أمام الجمهور للاستمتاع ببرنامج ثقافي وفني يروي فصولاً من قصة قائد آمن بأن المعرفة أساس بناء الإنسان، وجعل من الطموح ثقافة، ومن الإنجاز أسلوب حياة. ويمكن التسجيل للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتبة محمد بن راشد

https://events.mbrl.ae/HHSheikhMohammedbinRashidAnniversary، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي التابعة الخاصة بها لمعرفة أحدث آخر المستجدات والفعاليات.