«التعليم الموسيقي للإماراتيين» يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» النسخة الأولى من برنامج «التعليم الموسيقي للإماراتيين»، التي نظمتها بالتعاون مع «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي»، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية وتنمية قدراتهم وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم الفنية وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

وهو ما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الرامية إلى تعزيز حيوية القطاع الموسيقي ودعم نموه، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

واستقطب البرنامج، الذي يندرج تحت مظلة برنامج «منحة دبي الثقافية»، 20 طالباً إماراتياً، شاركوا على مدار عام أكاديمي كامل في سلسلة من ورش العمل التدريبية والمحاضرات والدروس التعليمية المتخصصة في العزف الأوركسترالي، والأداء الجماعي، والعزف الفردي على الآلات الموسيقية، ونجحوا في إنهاء 1850 ساعة تدريبية بواقع 92 ساعة لكل طالب.

وتولى الإشراف على البرنامج خمسة موسيقيين ومدربين محترفين عالميين متخصصين في آلات الكمان، والتشيللو، وآلات النفخ الخشبية، والبيانو، والغناء، ما أتاح للمشاركين خوض تجربة تعليمية مميزة جمعت بين التدريب النظري والتطبيق العملي، وأسهمت في صقل مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتطوير تجاربهم الإبداعية وتحفيزهم على تقديم أعمال نوعية تبرز تفرد هوية دبي الثقافية.

وأشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أن البرنامج يمثل مساراً نوعياً لرفد القطاع الموسيقي بطاقات شابة تسهم في النهوض به، وتعزيز حضوره بوصفه أحد ركائز الصناعات الثقافية والإبداعية.

وقالت: «يجسد البرنامج التزام الهيئة بتمكين أصحاب المواهب الناشئة وصقل قدراتهم عبر توفير فرص التعلم، والانفتاح على التجارب العالمية، التي تمثل عناصر أساسية في تطوير منظومة موسيقية حيوية وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة.

ويعكس جهودها في توفير بيئة محفزة قادرة على إعداد جيل موسيقيين إماراتيين يمتلك مهارات وخبرات تثري الحراك الفني المحلي والمنافسة على الساحة الدولية».

وقالت أميرة فؤاد، المديرة التنفيذية والمديرة الفنية للأوركسترا الوطنية للشباب - دبي: «انطلقت فكرة تأسيس (الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي) من إيماننا بأهمية الموسيقى ودورها في بناء جسور التواصل بين المجتمعات، وهو ما يتجلى في برنامج (التعليم الموسيقي للإماراتيين)، الذي يمثل منصة ملهمة لاكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية».