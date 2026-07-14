معرض يرصد مشهد «السركال» الإبداعي

استضاف غاليري «فن ديزاينز» في السركال أفينيو معرض «Working Utopia: A Chronicle in Portraits»، للمؤسسة والقيّمة الفنية، الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم، والذي يسلّط الضوء على الأشخاص الذين أسهموا في تشكيل المجتمع الإبداعي في السركال أفينيو على مدى السنوات الماضية.

وقالت الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم، مؤسسة «فن ديزاينز»: «قد يبدو تصوير الأشخاص أمراً بسيطاً، لكن التحدي الحقيقي يكمن في صناعة صورة تحمل معنى.

إذ كانت كل جلسة تصوير تبدأ بحوار، ومن خلال تلك اللحظات استطاعت الصور أن تنقل قصصاً وتجارب وعلاقات إنسانية شكّلت جزءاً من هذا المجتمع الإبداعي».

وأضافت: «يتمحور معرض (Working Utopia) في جوهره، حول الإنسان. إنه احتفاء بالعلاقات والذكريات والجهود المشتركة التي أسهمت في نمو مجتمعنا الإبداعي».