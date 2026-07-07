بدء التسجيل للموسم 12من «أمير الشعراء»

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث فتح باب التسجيل للمشاركة في الموسم الثاني عشر من برنامج «أمير الشعراء»، أحد أبرز البرامج الثقافية المتخصصة في الشعر العربي الفصيح، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج، خلال الفترة من 7 يوليو إلى 6 أغسطس 2026.

ودعت الهيئة الشعراء والشاعرات من مختلف أنحاء الوطن العربي إلى اغتنام فرصة المشاركة في البرنامج الذي أصبح، عبر مواسمه السابقة، منصة رائدة لاكتشاف الأصوات الشعرية الجديدة وتقديمها إلى الجمهور العربي، فضلاً عن دوره في دعم حركة الشعر الفصيح وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي المعاصر.

ووفقاً لشروط الترشح، يُشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً، وأن يرسل قصيدة عمودية مطبوعة لا يزيد عدد أبياتها على 20 بيتاً ولا يقل عن 8 أبيات، أو قصيدة تفعيلة لا يزيد عدد مقاطعها على مقطعين، على ألا يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطراً ولا يقل عن 10 أسطر.

كما يجب على المشارك إرسال سيرة ذاتية مختصرة، إضافة إلى عنوانه وبيانات التواصل، وإرفاق صورة من جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن عام كامل، وصورة شخصية للمعاملات الرسمية، مع استكمال نموذج التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبرنامج: princeofpoets.ae.

وبعد انتهاء فترة التسجيل، تتولى لجنة التحكيم فرز طلبات الترشح وتقييم النصوص الشعرية وفق معايير فنية ونقدية دقيقة، تمهيداً لإجراء المقابلات واختيار الشعراء المتأهلين إلى الحلقات المباشرة التي تقام على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، حيث يتنافس نخبة من الشعراء على لقب «أمير الشعراء».

ويواصل برنامج «أمير الشعراء» أداء رسالته الثقافية بوصفه أحد أبرز المشاريع العربية المعنية بالشعر الفصيح، إذ نجح منذ انطلاقته في استقطاب آلاف الشعراء من مختلف الدول العربية، وأسهم في إعادة القصيدة العربية إلى واجهة المشهد الثقافي والإعلامي.

وهو يؤكد دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي العربي، بوصفها نافذة مفتوحة على آفاق الحوار بين الشعوب والثقافات، ومنصة لإسماع أصوات الشعراء إلى جمهور واسع يتشارك اللغة والوجدان.