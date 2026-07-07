بدء التسجيل للموسم 12من «أمير الشعراء»

ودعت الهيئة الشعراء والشاعرات من مختلف أنحاء الوطن العربي إلى اغتنام فرصة المشاركة في البرنامج الذي أصبح، عبر مواسمه السابقة، منصة رائدة لاكتشاف الأصوات الشعرية الجديدة وتقديمها إلى الجمهور العربي، فضلاً عن دوره في دعم حركة الشعر الفصيح وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي المعاصر.
ووفقاً لشروط الترشح، يُشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً، وأن يرسل قصيدة عمودية مطبوعة لا يزيد عدد أبياتها على 20 بيتاً ولا يقل عن 8 أبيات، أو قصيدة تفعيلة لا يزيد عدد مقاطعها على مقطعين، على ألا يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطراً ولا يقل عن 10 أسطر.
كما يجب على المشارك إرسال سيرة ذاتية مختصرة، إضافة إلى عنوانه وبيانات التواصل، وإرفاق صورة من جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن عام كامل، وصورة شخصية للمعاملات الرسمية، مع استكمال نموذج التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبرنامج: princeofpoets.ae.
وهو يؤكد دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي العربي، بوصفها نافذة مفتوحة على آفاق الحوار بين الشعوب والثقافات، ومنصة لإسماع أصوات الشعراء إلى جمهور واسع يتشارك اللغة والوجدان.