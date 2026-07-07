برنامج وزارة الثقافة الصيفي: «فخورين بالإمارات»

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق البرنامج الصيفي 2026 تحت شعار «فخورين بالإمارات»، خلال الفترة من 6 إلى 30 يوليو، في مراكزها الثقافية على مستوى الدولة، بالتعاون مع صندوق الوطن وهيئة أبوظبي للتراث. كما تُنظم فعاليات البرنامج في مجلس جزيرة دلما بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة.

وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يجسد البرنامج الصيفي 2026 رؤية الوزارة الرامية إلى تحويل المراكز الثقافية إلى منصات حيوية للتعلم والإبداع واكتشاف المواهب، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي بإرثنا الثقافي لدى الأطفال والشباب...».

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن البرامج الصيفية لصندوق الوطن هذا العام انطلقت بكل إمارات الدولة، ضمن أكثر من 50 مقراً في المدارس الخاصة والمراكز الثقافية والشبابية.

حيث تركز البرامج والأنشطة على بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية والفخورة بوطنها تحت شعار «فخورين بالإمارات»، وذلك من خلال مئات الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية والمعرفية التي تعزز الهوية الوطنية، ويشارك في الأنشطة هذا العام عدد كبير من مبدعي الإمارات في مختلف المجالات الفنية والثقافية والمعرفية.