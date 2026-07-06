من الأعلى.. جُزر القرم في أبوظبي

تشتهر العاصمة الإماراتية أبوظبي بوجود أشجار القرم (المانغروف) في مناطق متعددة فيها، كما تم الإعلان عن خطط حكومية لتكثيف زراعتها لتصل بحلول عام 2030 إلى 100 مليون شجرة، بسبب فوائدها المتنوعة ومنها دورها الجوهري في حماية المجتمعات الساحلية من المخاطر الطبيعية، مثل العواصف وتآكل التربة والأمواج العاتية.

فضلاً عن عملها كأحواض طبيعية لامتصاص الكربون، كما أنها تقوم بتنظيف المياه المحيطة بها وبالتالي تسهم في مقاومة تغير المناخ. وتعتبر أشجار القرم أيضاً موطناً ملائماً لتكاثر أنواع نادرة من الطيور مثل طائر الرفراف المطوق العربي.

عدسة المصور الإماراتي سيف المصعبي أضاءت جوانب جديدة من حضور هذه الشجرة في العاصمة الإماراتية، وهي مشاهد الجزر الصغيرة المزينة بأشجار القرم على سواحل أبوظبي. فخلال لقاء مع موقع CNN بالعربية عن الصور التي وثقها في عام 2025، اعتبر المصعبي أن منظر «جزر القرم» من الأعلى كان شديد الإبهار، كما أن التفاصيل الإضافية الجميلة، مثل الطيور المهاجرة التي حلقت فوق الجزر، ولون المياه الأزرق الذي أحاط بها، منحوا المشهد جماليات بصرية استثنائية.

المصعبي، الذي سبق له الفوز في مسابقة «المدن» وهي إحدى مسابقات «إنستغرام» الخاصة بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، يعتبر أن المتعة الحقيقية بالنسبة له تكمن في استكشاف أماكن جديدة، وأن أولويات اهتمامه تنصبّ على تصوير الطبيعة واستكشاف أماكن لم يتم تصويرها من قبل.

وقد أبدى سعادته بانتشار هذه الصور بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثير منهم دهشتهم من وجود مثل هذه المناظر الطبيعية في دولة الإمارات.

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