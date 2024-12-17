«فزاع لليولة».. المنهالي يحصد أولى بطاقات «المربع الذهبي»

حقق خالد صالح المنهالي من أبوظبي أولى بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي» بعد تفوقه في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ20 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في انطلاقة مواجهات الدور الثاني التي سبق أن تأهل فيها 8 يويلة في طريقهم للظفر باللقب الكبير ورفع كأس فزاع الذهبي.

وجاء فوز خالد صالح المنهالي على حساب منافسه عبدالله نبيل الفلاسي من إمارة دبي، بفارق 10 علامات فقط، في حلقة مليئة بالندية قدمها راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على اليوتيوب.

وانطلقت الحلقة الأولى من المرحلة الثانية بعرض اليولة على إيقاع أغنية الميدان لهذا الموسم والتي تحمل عنوان «ضرغام» من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان فايز السعيد، ويتولى تحكيمها خليفة بن سبعين، وفيها تمكن الفلاسي من تحقيق الأسبقية على منافسه بتحقيقه الـ25 علامة. وفي تحدي سؤال الموروث أجاب كلاهما بشكل صحيح ليحصلا على 10 علامات. أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في مجمع حمدان الرياضي، فكسب المنهالي الـ15 علامة، بعد فوزه في السباق.

أما في تحدي الرماية التي تحبس الأنفاس دائماً للجماهير الحاضرة في مدرجات الميدان، فانطلق الفلاسي لينهي التصويب على الأهداف سريعاً، ويكسب الـ15 علامة، ليعود ويتقدم في المجموع العام للنتائج.

ثم في تحدي عدّ القصيد، التي يقوم بتحكيمها الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، كانت الـ15 علامة من نصيب المنهالي.

وفي سباق الركض بالهجن الذي ازداد أيضاً ليصبح لمسافة 700 متر والذي أقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق المنهالي أيضاً ليكسب الـ20 علامة، ليحسم تأهله بفارق 10 نقاط فقط، ويكون أول المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة.

وحلّ الفنان عبدالرحمن الجنيد، ضيفاً على الحلقة الخامسة لبرنامج الميدان، حيث قدم أغنية بعنوان «شرهة غلا» وقال: أعمل دائماً على اختيار الكلمة واللحن الإماراتي النابع من الموروث الشعبي خلال الأعمال التي أقدمها، وكل الشكر للقائمين على بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان، في الحفاظ على تراثنا ودعم الشباب.

مهارات

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: إن عمل المدربين في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كان له تأثير كبير وواضح على أداء اليويلة، حيث ساهم بشكل ملموس في رفع مستوى الأداء في جميع التحديات، وبالأخص تلك التي تُعنى بشكل رئيسي بالتراث والهوية الوطنية، لقد وفّرت اللجنة المنظمة للبطولة بيئة تعليمية متكاملة ضمن أجواء أخوية الأمر الذي ساعد على صقل مهارات اليويلة، مما جعل البطولة أكثر إثارة وتنافسية.

وأضافت: تنافس اليّويلة كما جرت العادة في ست مسابقات، وهي اليولة، الموروث، والسباحة، والرماية، وعد القصيد، والركض بالهجن، لكن مع بداية الدور الثاني ارتفعت صعوبة هذه المسابقات، حيث زادت مسافة السباحة من 25 إلى 50 متراً، وزادت أبيات عدّ القصيد ومسافة سباق الهجن من 500 إلى 700 متر، وهذا ما جعلنا نشهد ارتفاعاً في مستوى التحدي والمستوى وصولاً إلى النهائي، ومنه تتويج اليويل الذي يستحق بجدارة الفوز بلقب هذا الموسم، مع مواصلة تركيزنا على أن يخرج جميع المشاركين بمكتسبات من الموروث الإماراتي الأصيل، ترافقهم في حياتهم وتعود عليهم بالفائدة على المدى الطويل.