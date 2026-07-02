مكتبة محمد بن راشد في يوليو.. برنامج حافل بالمعرفة والإبداع

أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية خلال شهر يوليو الجاري، يتضمن مجموعة متنوعة من المبادرات الموجهة للأطفال والعائلات والطلاب، إلى جانب فعاليات أدبية وتراثية ومجتمعية. وتأتي هذه الفعاليات في إطار رسالة المكتبة الهادفة إلى نشر المعرفة، وترسيخ الهوية الوطنية، ورعاية الإبداع، وتمكين أفراد المجتمع عبر برامج ثقافية وتعليمية نوعية.

وتستهل المكتبة برنامجها الصيفي مع فعالية «نمرح بالعربية» المخصصة للأطفال غير الناطقين باللغة العربية من عمر 5 إلى 12 سنة، بهدف تنمية مهارات التواصل لديهم وإكسابهم المفردات الأساسية بأسلوب تفاعلي يجمع بين التعليم والترفيه. وتنظم الفعالية على مدار عشرة أيام، حيث تتضمن أنشطة لغوية إبداعية وتطبيقية تسهم في غرس محبة اللغة العربية في نفوس الأطفال بطريقة مبسطة وممتعة، وذلك بالتعاون مع مركز «نحكي عربي».

وضمن برنامج الهوية الوطنية والتراث، تنظم المكتبة سلسلة فعاليات احتفاءً بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تتضمن أمسية شعرية حوارية حول ديوان «قصائد من الصحراء»، الذي يعد من أبرز الأعمال الأدبية لسموه، وصدر لأول مرة عام 2008، كما تُرجم إلى اللغة الإنجليزية، وحقق حضوراً لافتاً في قوائم الكتب العالمية الأكثر مبيعاً لمدة عامين متتاليين.

ويتضمن البرنامج كذلك جلسة حوارية بعنوان «قصتي ورفاق الدرب»، تستعرض أبرز إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال مناقشة كتابه «قصتي» بمشاركة شخصيات عاصرت انطلاقة مسيرة دبي التنموية، لتجمع الجلسة بين الذاكرة الشخصية والتوثيق التاريخي، إلى جانب فقرة موسيقية بعنوان «قصائد مغناة» يقدمها الفنان الإماراتي طارق المنهالي.

ومن برنامج الهوية الوطنية والتراث إلى تمكين المجتمع، حيث تستضيف المكتبة النسخة الثالثة من بطولة اليوم العالمي للشطرنج، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، والتي ستشهد توسعاً في المشاركة لتشمل أكبر عدد من المشاركين على مستوى الدولة، في خطوة مهمة لنشر ثقافة اللعبة وتعزيز حضورها بين مختلف فئات المجتمع.

وبالتعاون مع صالون المنتدى، سيتم عقد جلسة أدبية لمناقشة رواية «سنوات المغر.. هوامش من سيرة الغريب» للكاتبة الإماراتية مريم الزرعوني، حيث صدرت هذه الرواية عن مركز أبوظبي للغة العربية ضمن برنامج «قلم» للكتابة الإبداعية، الهادف إلى دعم المواهب الوطنية وإثراء المشهد الأدبي بإبداعات سردية إماراتية جديدة. وتتناول الرواية سيرة شخصية «غريب»، المولود في الشارقة خلال مرحلة مفصلية في تاريخ الخليج العربي، حيث شهدت تشكل الهويات ورسم الحدود بصورتها الراهنة.

وتتيح مكتبة محمد بن راشد للجمهور فرصة التسجيل والمشاركة في فعالياتها عبر موقعها الرسمي www.mbrl.ae، إلى جانب متابعة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر المستجدات.